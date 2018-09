La donación voluntaria de sangre llegó al 96% en Jujuy

La provincia de Jujuy mantiene el 96% de donación voluntaria de sangre dentro de la Red Provincial de Sangre que provee a 16 hospitales. En lo que va del año ya se realizaron alrededor de 6.300 recepciones con un promedio de 600 a 700 extracciones por mes.

La campaña implementada por el programa Sangre Segura del Ministerio de Salud marcha a toda máquina, ya que cada vez son más las personas que se acercan a donar de forma voluntaria gracias a la vasta información que les permite perder el miedo y sacarse todas las dudas acerca de esta práctica.

Ivón Ruiz Huidobro, coordinadora del Equipo de Promoción de la Hemodonación, perteneciente al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), explicó que del total de los donantes jujeños un 96% son voluntarios y habituales por lo que cada vez son menos las donaciones para reposición.

"En lo que va del año se contabilizan alrededor de 6.300 donaciones en la provincia, unas 600 a 700 extracciones por mes. Lo ideal sería llegar al 100% aunque resultaría difícil mantenerlo, pero sin embargo nos vamos acercando a la meta", indicó Ruiz Huidobro.

Destacó que el jujeño es muy solidario y que sumado al trabajo del equipo de promoción de la hemodonación, que realiza sus tareas de forma sustentable y permanente dentro de toda la provincia, es que aumenta progresivamente el número de donaciones.

Jujuy tuvo en 2014 el 85% de donaciones voluntarias. En 2015, con más de 8.000 donaciones, llegó al 87%, en 2016 al 92% y el año anterior alcanzó las 9.000 donaciones de sangre y se mantenía como la provincia con la mayor tasa de donaciones voluntarias del país, marcando el 94%. Las expectativas para este año son muy grandes ya que se registra un porcentaje que va en aumento, de forma gradual y constante, y por sobre todo sin retrocesos.

El grupo que predomina en la provincia es el cero positivo, y los pacientes que tienen factor cero negativo son el grupo más difícil de conseguir. Sin embargo, la situación de estas personas está controlada mediante el grupo de donantes RH negativo.

La carpa equipada para la recepción de sangre se asienta en la ciudad capital sobre la peatonal Belgrano, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Popular de Jujuy, en la esquina de avenida 19 de Abril y calle Necochea, llegando también a través de unidades móviles a los diferentes departamentos de la provincia.

Hoy, una jornada especial

La "Asociación Peña Xeneize Jujuy es de Boca" se sumará hoy a la campaña bajo el lema "Boca se lleva en la sangre, doná la tuya", con el fin de convocar a todos los hinchas y simpatizantes de ese equipo a sumarse a la donación voluntaria.

Esta es la segunda vez que la asociación participa de la campaña en la que sus integrantes donan sangre y colaboran con la convocatoria y la captación de los potenciales donantes que transitan por la peatonal.

Todos quedan cordialmente invitados a participar de esta jornada, que lejos de querer dividir a la sociedad por los colores de la camiseta, tiene como fin una acción solidaria para el beneficio de los jujeños en general.

La carpa estará asentada hoy sobre la peatonal Belgrano del centro de la ciudad capital, en el horario de 9 a 13 y de 17 a 20.30.

Trabajo directo con la comunidad y respuesta positiva de los jujeños

El equipo provincial de promoción de la hemodonación es el encargado de llevar la campaña Sangre Segura a diferentes zonas, tanto a la capital como al interior de la provincia a través de un trabajo directo con la comunidad.

Nicolás Chocobar, integrante del equipo, indicó que “afortunadamente” la respuesta de los jujeños es positiva y la repercusión es muy buena debido a que la gente ya está mejor informada y por lo tanto ha ido perdiendo los miedos y fue derribando los mitos sobre la donación de sangre.

Chocobar indicó que durante una jornada completa logran una colecta de entre 50 y 60 donaciones, un número que varía según el movimiento en la ciudad. Sin embargo, aclaró que “la cantidad de personas que se acerca con la intención de donar es mucho mayor, pero no todos cumplen con los requisitos para poder hacerlo”.

En esta línea, explicó que antes de proceder a la extracción de sangre los potenciales donantes pasan por un control realizado por una médica que consiste en la medición de la presión, del pulso y un test de anemia. “Si los glóbulos rojos están muy por debajo de los niveles requeridos se lo difiere al donante y la doctora le proporciona una dieta a seguir rica en hierro para que dentro de un mes o mes y medio se pueda acercar nuevamente para concretar la donación. Nos encargamos de abastecer a los hospitales públicos de la provincia y algunas veces a los privados también, por lo que se necesita una gran cantidad de hemocomponentes”. Es por esto que se mantienen las colectas diarias y queda abierta la invitación a ser parte de este acto de amor.

Los requisitos para ser donante

Para ser donante de sangre es necesario tener más de 18 y menos de 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, concurrir habiendo ingerido alimentos no grasos, no estar en ayunas, no estar embarazada ni en período de lactancia.

Es importante y fundamental concurrir con el DNI.

:Es importante que la sociedad sepa que donar sangre no perjudica de ninguna manera a la salud, no engorda, no adelgaza y no debilita. Se trata de un acto saludable, sencillo y seguro.

Las campañas en la vía pública se realizan en una carpa completamente equipada en la que permite al equipo técnico trabajar con todas las normas de bioseguridad.

La importancia de la donación se debe a que la sangre no se fabrica y nuestro cuerpo es el único organismo capaz de producir este tejido.

El equipo provincial de promoción de la hemodonación estará presente la semana que viene en Abra Pampa y Tilcara, el miércoles y jueves respectivamente, y la semana del 1 de octubre visitará la ciudad de San Pedro.