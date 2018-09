Moyano y aliados a Luján por los que tienen hambre

Los dirigentes de la CGT más críticos del Gobierno, encabezados por Hugo y Pablo Moyano, anunciaron ayer una nueva protesta contra el Gobierno, tras el paro del próximo martes, que consistirá en una marcha a la Basílica de Luján el 20 de octubre.

"Nos quieren quebrar el espíritu y por eso vamos a ir a Luján.

Vamos a ir a pedir por los chicos que tienen hambre, por el trabajo y por nuestros ancianos", sostuvo el líder del Smata, Ricardo Pignanelli, al tomar la palabra en el acto de lanzamiento del Frente Sindical Para el Modelo Nacional, realizado en el Microestadio de Ferro del barrio porteño de Caballito.

De esta forma, Moyano y sus aliados volvieron a hacer una demostración de fuerza dirigida al resto de la CGT que si bien llamó a un nuevo paro general para este martes, sigue una postura más moderada evitando ir hacia una escalada en el conflicto con el Gobierno.

"Si esto no cambia, vamos a tener que seguir en la calle", alertó además Pignanelli, quien agregó: ‘No queremos que el Gobierno se vaya, que se quede hasta el 2019 cuando seguramente vamos a volver a tener un Presidente peronista".

Por su parte, Hugo Moyano, al cerrar el acto, pidió a los trabajadores que "no se vuelvan a equivocar con el voto" en las elecciones del año próximo, y afirmó: "Si nos volvemos a equivocar será la destrucción total del país".

Previamente, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dio un extenso discurso en el que pidió: "Cambiemos a Cambiemos en el 2019 por un Gobierno popular que respete a los trabajadores".

En las primera horas del encuentro hubo discursos de secretarios generales de distintas regionales de la CGT. Al final del acto, subieron al escenario los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de CTA Autónoma, Pablo Micheli, además del jefe del Suteba, Roberto Baradel. También subió el exabogado de la CGT Héctor Recalde, con quien Moyano se dio un abrazo, luego de varios años de estar peleados: el distanciamiento se había producido en 2012 a partir del enfrentamiento del camionero con Cristina Kirchner, mientras que el letrado se mantuvo al lado de la entonces jefa de Estado e incluso llegó a ser jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria.

La CGT también confirmó para el martes su adhesión a la huelga

En medio de la interna de la CGT, el triunvirato confirmó ayer en una reunión de Consejo Directivo el paro general del próximo martes

Dos de los triunviros de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo minutos después de que finalizara una reunión de Consejo Directivo en la que se confirmó la convocatoria a la huelga de este martes, la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri.

“El paro es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá”, sostuvo Daer ante los periodistas.

A su vez, el referente del gremio de Sanidad confirmó que no habrá transporte público durante la medida de fuerza: “Son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes, porque los trabajadores también quieren hacer su reclamo”, señaló.

Al ser consultado sobre las diferencias con los sectores más duros que lideran Hugo y Pablo Moyano, Daer evitó confrontar y sólo hizo referencia a una cuestión de “matices”. “Nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al cien por ciento de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la postura que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste”, señaló.

Y en alusión a los dirigentes reunidos en Azopardo y a los que compartieron al mismo tiempo el acto en el Microestadio de Ferrocarril Oeste, agregó: "Son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá".

Por su parte, Hugo y Pablo Moyano encabezaron a la misma hora el lanzamiento formal del Frente Sindical Para el Modelo Nacional, el grupo de dirigentes y sindicatos de la CGT más críticos del macrismo (Camioneros, Bancarios, Smata, Pilotos), donde lanzaron duros discursos contra el Gobierno.