"Un imposible de cumplir"

El economista Damián Di Pace afirmó ayer que el programa "Precios Cuidados" "es imposible de cumplir" y que por ese motivo no se encuentran los productos seleccionados en las góndolas de los supermercados. "Es incumplible el acuerdo de Precios Cuidados porque la inflación le pasó por encima, por eso no se encuentran los productos en las góndolas", sostuvo el economista en declaraciones a radio La990. "La propuesta fue amplificadora cuando ya había falencias de controles en el anterior acuerdo y para ser honestos, el Gobierno nunca creyó en herramientas como Precios Cuidados", agregó el economista. Para Di Pace haber sumado a los mercados chinos al acuerdo de precios cuidados "no aporta ninguna solución", dado que los productos siguen sin estar disponibles en la mayoría de los comercios que adhirieron. "Te compraste un problema con sumar los supermercados chinos que tienen diez mil puntos de ventas y el canal mayorista, en el que hay diferencias de precios", puntualizó el economista al analizar la implementación del plan. "Los precios cuidados están bastantes descuidados", dijo un dirigente de Consumidores.