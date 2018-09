Colón recibe a Godoy Cruz

Colón intentará hoy recuperarse en la Superliga cuando se enfrente como local ante un entonado Godoy Cruz en un partido correspondiente a la sexta fecha del certamen argentino. El encuentro se disputará a partir de las 21 en el estadio “Brigadier Estanislao López”, contará con el arbitraje de Diego Abal y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Colón viene de perder por 3 a 0 en su visita a Independiente donde fue expulsado Alan Ruiz, aún no ganó en la Superliga y en la semana la barrabrava “apretó” al plantel que conduce Eduardo Domínguez pidiéndole “explicaciones” por el actual momento futbolístico.

Domínguez aún no definió el equipo que jugará esta noche en el cual el uruguayo Gonzalo Bueno podría tener su oportunidad al igual que Leonardo Heredia, pero el entrenador lo dará a conocer más cerca del partido.

El elenco de Mendoza vive otro presente ya que viene de vencer por 1 a 0 a San Lorenzo como local y el entrenador Diego Dabove podría decidir el ingreso de Fabián Henríquez para que esté desde el arranque ante Colón.

Henríquez jugó bien cuando ingresó ante el equipo de Boedo y podría jugar como doble cinco junto a Jalil Elías, por lo cual el que podría salir del equipo es Osmar Leguizamón aunque no se descarta que Iván Ramírez sea el que deje el once titular.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos para el duelo de esta noche.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez o Gonzalo Escobar; Mariano González o Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia, Gonzalo Bueno o Leonardo Heredia; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón.

DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz de Mendoza: Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Fabián Henríquez o Iván Ramírez, Diego Sosa; Santiago García, Fernando Núñez, Osmar Leguizamón o Fabián Henríquez. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Diego Abal.