VIDEO: "Debemos olvidarnos de la mirada social, la felicidad está dentro de uno"

¿Cuál es el eje de esta charla? ¿Qué es el karma?

El karma es causa y efecto, acción-reacción, todo vuelve multiplicado, la vida es un bumerang, nadie escapa de sí mismo y hay distintas formas de ponerlo, para un católico será "el que siembra cosecha", para un budista o una persona de la filosofía oriental el karma es la ley fundamental de la encarnación; de las 185 religiones del plantea 180 creen en la reencarnación, como que la energía vital continúa y que uno como no puede vivir en vida la experiencia de la conciencia del ser, requiere varias paradas de tren en la estación, el alma usa al cuerpo como el cuerpo a la ropa, para seguir experimentando. Pero la reencarnación sirve más para analizar ¿por qué muere un niño de un año de leucemia y Videla vive 90? o ¿por qué hay gente que muere bajo las armas químicas?, ¿Quién dispone esas cosas? son preguntas bravas que me llevan a investigar el karma o a tratar de ver por qué yo siento que tiene que haber algo más que lo superficial, la realidad berreta mundana, un karma. La explicación kármica es que cada uno va experimentando lo que necesita según lo que viene generando. Entonces hay que preguntarse ¿mi vida depende de Macri o de Cristina? ¿de la devaluación del dólar? ¿o puedo tener una vida más allá de eso? Uno no puede modificar la realidad, pero sí el efecto que eso causa en mi vida.

¿En esta época de crisis económica, social, de las relaciones sociales, cómo logra uno abstraerse de esa realidad?

Dejando de vivir vidas ajenas. La gente hoy vive vida ajenas y la mirada social las define, cuando en realidad hay que ser libre de eso, libre de su crianza, de su necesidad de pertenecer a tal grupo, quienes tienen necesidad de pertenencia nunca van a ser libres internamente. En la charla trato de brindar una serie de elementos para que se puedan ahorrar 20 años de terapia, de remedios, de separaciones familiares, de parejas al vicio. La intención es modificar lo que se llama "el karma y la entrada en el dharma". En tres minutos buscamos frenar la mente, sacar el efecto del pasado acumulado, sacar el miedo al futuro, los prejuicios, saber cuál es el verdadero sentido de la vida. Lo esencial es dejar de vivir la vida de los otros y de preocuparnos por cosas ajenas porque eso nos entretiene en ignorancia y de paso juzgamos y opinamos. En la charla buscamos transformar la vida de las personas, que analicen cómo están con su salud, con su abundancia económica, de sentimientos, de afectos, de dicha, de calma mental, cómo están con las relaciones humanas. En concreto cómo hago con el karma en las endorfinas, cómo genero momentos de felicidad, de dicha.

¿Cómo llega uno a ser feliz, a alcanzar la felicidad?

La gente tiene que entender que la felicidad siempre es de adentro hacia afuera. Muchos dicen: voy a ser feliz si me enamoro, cuando quede embarazada, cuando tenga mi hijo, cuando tenga mi terreno, mi casa, cuando cambie el auto, cuando baje 20 kilos, porque buscan la felicidad afuera y en realidad la felicidad está dentro de uno, nos tenemos que olvidar de la imagen, del espejo, el cuerpo, la mirada social, porque en definitiva el cuerpo te identifica pero el alma es la que te define, entonces solo puede ser feliz aquel que no espera determinados momentos, aquel que comprende que lo que uno necesita para ser feliz está en su ser interior.

¿Cuánto hay de cierto en eso de que uno atrae las cosas vibratoriamente?

Vibratoriamente uno atrae. Una chica me dijo que su última pareja era violenta, manipuladora e infiel, y que ella no era así, que nunca manipuló, mintió, o le fue infiel, entonces no entendía porque le había tocado vivir eso si no lo merecía, y le expliqué que vibratoriamente uno atrae, según la ignorancia, a otro ignorante pero en opuesto complementario. A una persona luminosa y heroica no le toca nadie que abuse de ella más de 10 minutos porque lo saca inmediatamente, en cambio una persona manipulable, sumisa, es sometida, es manipulada; aquel que se permite ser manipulado merece estar con un manipulador. Todos hemos sido abusados psicológicamente, pero no podemos vivir sometidos a la manipulación constante. Y esto se aplica para todos los ámbitos, es decir, vibratoriamente atraemos el éxito, la prosperidad, pero para eso hay que tener claridad en el decreto, visualizarlo, sentirlo y estar convencido de lo que uno quiere porque el universo no entiende órdenes ambiguas, no podemos decir "ojalá se diera", "quisiera, pero no creo", por el contrario hay que tener una idea clara acerca de lo que quiero. Si quiero una pareja, alguien que me acompañe, voy a tener eso y seguro van a haber muchos dispuestos, ahora si busco alguien que me ame incondicionalmente probablemente sean contados, pero si vibratoriamente lo busco, lo voy a conseguir. Ahora uno no tiene vibratoriamente derecho a pedir lo que no es, atraemos a todos los que están en nuestra misma frecuencia, por eso un mendigo que pide algo para comer, tendrá para la polenta del día, pero no va a salir de ahí, igual que aquel que reniega de lo mal que está, porque tampoco va a salir de ahí, esto tiene mucho que ver con la actitud.

¿Qué opinas de esas personas que no creen en estas teorías y que hasta te cuestionan?

No me molesta ni me ofende, sería ridículo pensar que todo el mundo va a captar y adherir a esta búsqueda de la felicidad porque entonces el planeta estaría levitando y no pensando en el FMI, el desafuero, la reserva federal, solo se publicarían buenas noticias en los diarios. Existe la "Teoría del Tercio" que se la atribuyen a Aristóteles con Alejandro Magno, la cual dice que todo lo que hagamos en la vida cae en la teoría del tercio, es decir que a un tercio de las personas les va a encantar lo que hacemos, nos van a seguir, a valorar, otro tercio nos va a detestar, nos va a odiar, les va a molestar lo que hacemos, lo que decimos, y finalmente el otro tercio va a ser indiferente, no se enojan, están en su mundo. No debemos buscar la aprobación del otro. En mis redes sociales recibo muchísimos comentarios positivos, pero hay muchas otras personas que no están de acuerdo, que me insultan pero hay que entender que no es contra uno, es contra ellos mismos, es el reflejo de cosas que no tienen resueltas, todo lo que el otro opina de uno es la confesión de su propia vida. Antes era contestatario, pero cada vez menos.

A Jujuy siempre se vuelve y vos tenés un particular cariño por la provincia...

Sí, la vi preciosa, más abierta, más despejada, Jujuy tiene una cosa muy mágica, cuando gané Odol Pregunta, a los 9 años, Jujuy fue la primera provincia a la que me invitaron y de ahí me quedé cautivado con sus montañas y su verde. Cuando hago mis giras por el norte Jujuy es imprescindible. Además hay una sensibilidad muy particular en el norteño, diferente a las personas de Buenos Aires que no tienen identidad propia, en el interior todavía hay raíces de donde agarrarse. Me encantaría poder volver cada año.