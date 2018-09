Denuncian a multimedio de "extorsión y chantaje"

El presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR, Alberto Bernis, denunció que sobre el gobierno que encabeza Gerardo Morales se cierne un "claro intento desestabilizador" que se sustenta en "la violencia y la extorsión", en referencia a la pretensión del multimedio de Eduardo Cammuso de cobrar al Estado un monto de 224 millones de pesos.

Advirtió que el propósito del empresario es "ilegítimo" y precisó que se origina en una deuda de 55 mil pesos contraída por el anterior gobierno. "Es una pretensión irracional que apunta a sacar millones de los bolsillos de los jujeños", alertó.

Tras señalar que el tema "tendrá que dirimirse en la Justicia", resaltó que "es importante abordarlo, puesto que la gente conoce a Gerardo Morales y sabe que el gobernador y su equipo trabajan para resolver los problemas de cada localidad y que día a día renueva su compromiso con una provincia en paz y con desarrollo, logro que nos costó mucho a todos los jujeños".

En cuanto a la drástica mutación que experimenta del enfoque de la realidad por parte de Canal 2, Radio 2 y el sitio Jujuy al Momento, Bernis recordó que "hace cinco o seis meses atrás difundía los actos de gobierno y formulaba críticas que son siempre bienvenidas, porque la libertad de prensa fortalece las bases de la democracia y es además una de las banderas del radicalismo", y enfatizó que "no estamos en contra de la investigación periodística, pero sí de la mentira, porque no sólo se afecta a la gestión, sino que también se perjudica a la comunidad".

Subrayó que "administrar responsablemente los recursos públicos y desde este compromiso velar por los intereses de todos los jujeños no significa que no respetemos la libertad de prensa", y recalcó que "sí nos empeñamos en denunciar la conducta de un empresario, no así el desempeño de los comunicadores que trabajan en sus empresas".