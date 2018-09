Renata Miotti representará a los estudiantes de Salta

Formamos un vínculo hermoso con las chicas que concursamos. No sé cómo me irá ni quiénes son las favoritas porque estos días no estuve tocando las redes sociales. Estoy feliz porque vinieron casi todos mis compañeros de la Escuela de Comercio 5009. Todo Rosario se siente orgulloso y sé que esperan la corona porque quieren fiesta el año que viene”. La Renata Miotti (17) que hablaba con la prensa ayer a la medianoche -mientras el jurado estaba deliberando- no imaginaba que sería coronada reina de los estudiantes de la provincia media hora después.

“No sé ni qué siento. Me llevo en el corazón todo esto. Siento los buenos deseos de todas mis compañeras”, diría luego, rodeada por sus princesas Camila Naser Carrizo (17), de Orán, y Cecilia Mauriño Alfieri (18), de General Güemes, y miss elegancia, Laura González (18), de General José de San Martín, y miss primavera, Rebecca Melisa Cytlau (16), de Salta Capital.

La nueva reina tiene un lema: “Disfrutá de la vida, de lo bueno, y aprendé de lo malo. Venimos a amar, ser felices y reír”. Y muchos aspectos de su vida cotidiana, estudiantil y familiar serán develados seguramente la semana entrante, cuando porte el deseo de los salteños de obtener el cetro nacional

Dieciocho ilusiones y una corona, la de reina provincial de los estudiantes, atrajeron a un multitudinario y animado público. Hubo varias hinchadas, sectorizadas, pero respetuosas unas de otras.

“Victoria, siempre con vos. Te queremos. Cerrillos”, “Rosario de Lerma. Lucía”, “Nadia, de Iruya”, “El Tala, presente”, “Majo” rezaban pancartas agitadas rabiosamente, letras de forma y afiches. Tamboriles y vuvuzelas disputaban el espacio acústico a la música emitida por los parlantes ubicados en torno del escenario.

La superproducción y el ingenio denotaban la asistencia de concurrentes del interior de la provincia, donde estos certámenes son vividos como acontecimientos que revivifican el transitar cotidiano de los pueblos.

Pasadas las 20 inició la elección de la reina provincial de los estudiantes. El minuto inicial de la apertura, nuevamente producida por los estilistas Arturo y Rubén, fue acompañado con la proyección de imágenes de los sitios turísticos de cada rincón de la provincia. A cada punto cardinal elevó sus manos también una cholita. “La Madre Tierra nos da el Sol y la Luna. La posibilidad de poder vivir. Ella se brinda pródiga y lo único que pide son buenos propósitos. Que día a día nos abracemos más como hermanos. Que nos respetemos y sepamos respetar a la Tierra. Ya basta de arrasar sus montes, exterminar su fauna, envenenar sus ríos porque nos pertenecen a todos. Pachamama, Santa Tierra, bendice a tus hijos y sé pródiga entre nosotros”, apuntó el locutor en off, en un mensaje que dispuso los ánimos no para una competencia, sino para una fiesta comunitaria, donde cada cual vivía como propia la ilusión de dieciocho corazones.

A continuación una lujuriosa diosa de verano, de tocado bucólico, danzó con dos acompañantes. Luego dio paso al otoño que “caminando con su huella de terciopelo, recorre nuestros cerros trayendo su celaje que humedece y marchita”. Después irrumpió la deidad del invierno porque “los temidos presagios del otoño se han cumplido, aquella dama fría de corazón cristalino viene a cubrir con su manto blanco nuestras noches”.

Por último, apareció la primavera, de aspecto circense, que “pincelará los más bellos paisajes, cada corazón triste y decaído florecerá con su sonrisa, cada lágrima que caerá será de alegría. ¿Cómo no vas a despertar con su luz de amor y amistad?”.

A continuación inauguró la pasarela la reina saliente, Rocío Faber (18), que muy emocionada señaló: “Es un momento muy emotivo para mí. Mi despedida la vivo con muchas emociones y le agradezco a mi mamá porque ella se esforzó mucho para que yo tuviera lo mejor. Traté de dejar a Salta en lo más alto. Traté de ser la mejor anfitriona, aunque a veces una estaba un poco cansada mantuve la alegría de siempre. Con las chicas pasamos unos días hermosos y les dije que sean humildes, que disfruten de esta pasarela y que sin importar el resultado se lo lleven con ellas para siempre”.

El jurado estuvo compuesto por María Celeste Achával, ex reina provincial de Salta y princesa nacional 2001; Oriana Nevora, tartagalense y ex reina provincial 2014; Agustina Gallo, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Salta; Maira Aidé Guanca, reina provincial del Tabaco 2016-2017, de El Carril; y el productor de moda Alejandro Leal.

Ellos observaron atentamente no solo las tres pasadas de las concursantes, sino que se infiltraron en las pruebas de vestuario y ensayos generales sobre la pasarela, y como se espera de la futura reina que conozca de cerca la realidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos también estuvieron de incógnito en las actividades solidarias de que participaron las chicas.

Por ejemplo, el jueves, de 10.30 a 13.30 las vieron ayudar a preparar el almuerzo y proponer actividades lúdicas a los niños del comedor Floresta Norte (Joaquín Corbalán 922).

Por la tarde vieron de cerca la visita de las chicas al hogar de ancianos Cristo Rey (Catamarca 718), donde se brindaron al diálogo con los residentes.

Fuente: El Trbuno de Salta