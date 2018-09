"Jujuy está en un gran apagón institucional"

"Reconstruir el futuro, organizar la esperanza!" fue el tema de convocatoria de Unidad Ciudadana (UC) Jujuy a los diferentes sectores kirchneristas para escuchar al dirigente Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico del Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

El diputado provincial Juan Manuel Esquivel presentó a Zannini, quien fue contundente en sus conceptos políticos y sus críticas ante la gestión del Gobierno nacional y provincial. "Este proceso de concentración económica, exclusión política y social se hace como un modelo de dominación y tiene como eje el ataque constante mediatizo y judicial contra la democracia". Así también dijo que "en Jujuy se está viviendo un gran apagón institucional, me recuerda al Apagón de Ledesma" en referencia a la persecución de dirigentes como Milagro Sala. "A Cristina y Néstor no le perdonan haber dado pasos gigantescos hacia la construcción de la igualdad". Pidió a la militancia juntar a la sociedad que se ve desprotegida en sus derechos. Respecto al 2019 dijo: "Cristina confía en que no tenga que ser candidata".