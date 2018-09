Banco de Alimentos de Jujuy distribuyó donación

Llegó a Jujuy el camión con papas donadas por Mc Cain a la filial de la Red Argentina del Banco de Alimentos, procedente del Banco de Rosario, ya palletizadas en bolsas de 25 kilos. El flete fue pagado entre las cuarenta entidades beneficiarias con la donación en la provincia.

El Banco de Alimentos de Jujuy, a través de su presidente Cintia Vacaflores, hizo llegar su agradecimiento a la empresa Ejesa por su generosa colaboración, y remarcó que lo importante es concientizar en la solidaridad y la responsabilidad social empresaria, sobre todo en los productores jujeños. "Estas papas las trajimos desde Balcarce, desde allí a Rosario y tardaron veinte horas en llegar acá, y el viernes ya las distribuimos entregando las 600 bolsas con los 15 mil kilos en total a las entidades beneficiarias", agregó.

Recordó que "acá tenemos productores de muchas cosas, y sería importante que copien la iniciativa de las empresas de Buenos Aires, y nos den la oportunidad de aprovechar esos alimentos que se pierden por diversos motivos".

Por otra parte, Vacaflor resaltó que el Banco de Alimentos "es una organización sin fines de lucro, que contribuye a disminuir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos en el país, rescatando alimentos aptos para el consumo humano antes que sean tirados, a fin de clasificarlos, almacenarlos y distribuirlos de manera segura entre entidades de ayuda comunitaria".

Aseguró que "hay alimentos que se tiran, no porque no sirvan; se los tiran porque no se los puede vender por distintos motivos, por ejemplo porque no tienen precio, o porque son para exportar y no tienen el tamaño adecuado, como es el caso de las papas que donaron, que no tenían el tamaño adecuado para ser procesadas, y son papas que están en perfecto estado de consumo. Por ejemplo hay galletas mal empaquetadas o que perdieron la calidad del empaquetado y no se van a vender, esos son productos que se rescatan porque son alimentos que solamente perdieron su valor comercial y hacemos que lleguen a personas que los necesitan", agregó Vacaflores.

Fondos para fletes

Asimismo insistió que "lo que necesitamos es que el empresario y el productor se den cuenta que pueden no tirar las mermas como se denomina a esta clase de mercaderías, y donarlas al Banco de Alimentos para que nosotros los vayamos a buscar. A la vez, buscamos fondos para gestionar los fletes, pero lo más importante son los alimentos, que el empresario o emprendedor entienda que puede no tirar el alimento que sirve, que son solo excedentes que no pueden ser comercializados pero no están vencidos. Por lo tanto solicitamos a todos los que tengan mermas que se comuniquen a nuestro Facebook -Banco de Alimentos Jujuy- o llamarnos por teléfono al 0388- 40766362 y contactarnos mandando un mensaje por Whatsapp para que vayamos a buscar nosotros los alimentos. También estamos martes, jueves y sábados, detrás del Mercado de Abasto del barrio Almirante Brown, calle 18 de Noviembre 365. Quien quiera sumarse a ésta causa puede hacerlo mediante transferencia de fondos a nuestra cuenta corriente del Banco Macro, CBU número 2850200-9-3009415677366-1.

Campaña para poder afrontar costos

Vacaflores resaltó que el Banco de Alimentos de Jujuy “siempre queda afuera de las donaciones importantes, porque estamos muy lejos de todo. Pero esta la queríamos tener porque es una donación importante, aunque en general siempre nos hace falta para el flete. Con el aporte de todos los comedores y las empresas no tenemos todavía el flete cubierto”, detalló.

Dijo que “si una empresa nos llama por algo en su finca y nos dice tengo esto para donar, por ejemplo harina, tratamos de hacer lo imposible por conseguir el flete y ayudar a todas las personas que concurren a los comedores, que no son menos de cincuenta. Por eso el flete también es algo importante, que tiene un valor porque de otra forma no tendremos el alimento. Además siempre se busca que el mismo tenga el menor costo posible, pero todo el mundo trata de cobrar por su trabajo lo que corresponde”.

En ese sentido Vacaflores confirmó que “también estamos en una campaña para recaudar fondos para tener el servicio. Por ejemplo si hay un decomiso en algún lado y nos dicen que se trata de rescatar alimentos para que no se tiren por diferentes motivos, y nos dicen acá hay, vengan a buscar ya porque están al sol y se echan a perder, entonces de inmediato tenemos que contratar un flete y buscarlo. Esa es la logística que hacemos”.