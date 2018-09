Un partido a todo o nada en Libertador

Unión Calilegua y Atlético Cuyaya se verán las caras en un trascendental choque que no tiene punto medio, ganar o ganar es el objetivo.

Hoy desde las 15 en el estadio "Ernesto Escalante" por octavos de final de la Copa Jujuy jugarán Unión Calilegua (Liga Regional) con Atlético Cuyaya (Liga Jujeña).

El decisivo encuentro será controlado por Enzo Ramirez con la asistencia de Carlos Ignacio y Facundo Maizares (Liga Departamental).

Cabe destacar que si el partido termina empatado, se definirá por penales hasta determinar un ganador.

El equipo que resulte vencedero se hará acreedor a un cheque de 80 mil pesos, en tanto la recaudación se repartirá en partes iguales entre ambos clubes.

Existe gran expectativa por el choque futbolístico ya que los dos equipos se prepararon convenientemente en la semana con el objetivo de llegar en las mejores condiciones.

El local en cancha ajena, Unión Calilegua como conocedor del estadio de Herminio Arrieta, buscará marcar supremacía y de sacar provecho de un aliado climático, la temperatura porque el astro rey caerá como plomada sobre la humanidad de los protagonistas.

Aunque esta contingencia será para todos y no todos tienen la misma asimilación del calor que será determinante por la exigencia adicional que tendrán los jugadores.

Desde Calilegua anticiparon que literalmente "todos" irán al estadio a alentar a su equipo en un partido trascendental que puede significar el pase a cuartos de final.

En tanto, desde la capital, también los seguidores de Cuyaya prometieron estar alentando al cuadro de sus amores y estimaron una caravana con medio millar de simpatizantes.

“Tribuna segura”

Los organizadores indicaron que la Policía de la provincia aplicará el operativo “Tribuna segura” y por lo tanto recomendaron que todos los asistentes al partido lleven consigo el documento de identidad para evitar inconvenientes en el ingreso al estadio.

No se permitirá el ingreso de pirotecnia y de bebidas alcohólicas, igualmente a las personas con síntomas de ingesta alcohólica. Las banderas deberán tener la medida reglamentaria de 1 x 1,50 metros.

Los simpatizantes de Unión Calilegua se ubicarán en la tribuna que da a la Escuela Herminio Arrieta. Mientras que los hinchas de Cuyaya se instalarán en la tribuna del frente que da a la zona de la Terminal de ómnibus.

Por último la Policía pidió que todos guarden buen comportamiento para que se viva una fiesta del fútbol, habida cuenta que el certamen “copero” reavivó la pasión por el fútbol y las familias volvieron a los estadios. Se espera que el “Ernesto Escalante” tenga un marco espectacular de público.

Juega hoy el Sub 16

EN LA IDA. ACCIÓN DEL PARTIDO ANTERIOR

La revancha del selectivo femenino Sub 16 de la Liga Jujeña con su par de Tucumán se jugará hoy a las 11 en el estadio de Central Norte del “Jardín de la República” donde la entrada será libre y gratuita en el marco del Torneo Regional de Fútbol Femenino propiciado por el Consejo Federal de AFA.

Cabe recordar que las jujeñas cayeron 2 a 0 en el duelo de ida disputado en “La Tablada” pero esperanzadas en poder igualar al menos para forzar los penales o bien remontar el marcador para cambiar la historia.

Juan Pablo Solís, técnico del selectivo jujeño, dijo que “para nosotros y la Liga Jujeña es la primera incursión y eso tal vez nos jugó una mala pasada. Se sintió nuestra inexperiencia y las rivales ya vienen jugando hace mucho tiempo, tienen más roce y rodaje. Pero ahora en la vuelta haremos el esfuerzo para remontar en su casa y trabajamos durante la semana para eso”.

Así también sostuvo que “a nadie le gusta perder y menos de local, pero las cosas se dieron así y lo único que nos quedó corregir los errores para que no se repitan y hacer un buen papel en Tucumán”.

Después, Solis opinó sobre la oportunidad de las adolescentes jujeñas en una instancia federada: “en lo personal no se tendría que haber dado antes y ahora se está dando en tiempo y forma porque este año recién se federó en mayores, se armó el seleccionado mayor y ahora el sub 16. Tampoco es decir que vamos a ganar y llevarnos a todos por delante, porque primero hay que tener la experiencia y una vez que los clubes se pongan las pilas, entrenen seriamente y nos cedan jugadoras con conocimientos vamos a salir adelante. Mientras tanto debemos seguir corrigiendo cosas y esperamos que se termine el fútbol de unos pocos como el callejero y darles más rodaje a las chicas. Hoy prefieren irse al torneo barrial que venir a la Liga y hay que seguir trabajando porque aún no tenemos ni un año de federados”, finalizó.