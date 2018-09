Macri en Nueva York: "Venimos a contarles el buen futuro que tenemos los argentinos"

Mauricio Macri viajó a Nueva York para hablar el próximo martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en breve diálogo con la prensa al salir del hotel donde se aloja sostuvo que"vamos a contarles a todos los americanos y a todos los extranjeros que nos encontraremos el buen futuro que tenemos los argentinos".



El Presidente también adelantó a los medios que esta tarde verá el Superclásico entre Boca y River en su habitación del hotel Laghman, en la 5ta Avenida de Manhattan,

De inmediato se dirigió a almorzar con su esposa, Juliana Awada, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne.



Macri arribó cerca de las 7.30 al aeropuerto de Taterboro, ubicado en New Jersey, en compañía de Awada, el canciller Jorge Faurie, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el portavoz Iván Pavlovsky. El ministro de Economía viajó a su vez en vuelo comercial.



La delegación oficial fue recibida en el aeropuerto por el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, y el jefe de la misión de la ONU, Martín García Moritán.



Según se informó oficialmente, el Jefe de Estado iniciará sus actividades mañana en Nueva York, cuando a las 8 (hora de los EE.UU.) comparta un desayuno en el diario Financial Times.



A las 9.30 mantendrá una reunión con el Grupo Bloomberg y a las 12.30 almorzará con empresarios inversores.



A partir de las 14.30 el mandatario participará de un evento con miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los EEUU (Amcham) y, a las 16.15, encabezará una reunión de trabajo con su equipo, siempre según el horario local.



Luego, a las 19, el Presidente asistirá a una recepción que ofrecerán el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la Asamblea de la ONU.



Además, el presidente Macri recibirá el premio "Ciudadano Mundial 2018" en una ceremonia programada para las 21.



En la jornada del martes, el jefe de Estado participará desde las 8 de la Apertura del Debate General del 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Luego asistirá a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y, desde las 13.15, compartirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, António Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno.



En tanto que entre las 16 y las 17.30, el Presidente Macri realizará su exposición en la ONU.

Posteriormente, el Jefe de Estado mantendrá un encuentro con inversores y, a continuación formulará declaraciones a la prensa argentina, según la información emitida oficialmente.