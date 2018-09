A 71 años del voto femenino, tres abuelas cuentan como fue ese día histórico

Julia recuerda a la escuela llenísima de gente. Las mujeres iban del brazo de sus maridos y se agrupaban en una fila separada a la de los hombres. Ellas tenían una sutil sonrisa en la cara. "Aunque no lo decíamos, las mujeres lo deseábamos", confesó al recordar su primera votación.

Era el 11 de noviembre de 1951, la primera elección en donde las mujeres tuvieron la posibilidad de ejercer su voto y Julia, con sus 88 años fue parte de la primera camada que lo vivió con muchísima emoción.

"Era algo totalmente nuevo. Tenía cierto temor porque no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar". "Fue un día con mucha alegría más allá del resultado, porque por primera vez se tenía en cuenta la decisión de toda la sociedad y no ya la de un sólo sector". En su primera elección, Julia votó a Ricardo Balbín. "No me acuerdo muy bien quién estaba, pero toda mi vida voté por los radicales", expresó. En 1951 Perón logró su reelección con poco más del 63% de los votos.

Nancy recuerda que todavía no se había casado. Tenía 18 años y fue con su mamá. "Era una escuela de San Telmo, no recuerdo el nombre, pero me sorprendió la cantidad de gente que había". "Me acuerdo perfectamente cómo era la cola que hice, toda de mujeres, y por quién voté". Nancy nació en 1933 y votó por el socialista Alfredo Palacios.

"Para mí era algo totalmente nuevo, no sabía qué hacer. En mi casa mucho no se hablaba porque mi papá hacía años que había dejado de votar", contó. "No se hizo mucho ruido al respecto. Estábamos contentas, pero todo se hacía con tranquilidad. No es como ahora que las mujeres salen a la calle", agregó.

Adela tiene 95 años y el 11 de noviembre de 1951 fue a votar junto a sus cuatro hermanos. "Recuerdo que fue todo muy raro. Nosotros no salíamos mucho de nuestra colectividad judía y nos encontramos con muchísima gente, era algo totalmente nuevo para mí", contó.

La mujer, que luego trabajó muchísimos años como remalladora de medias, recuerda que votó a Ricardo Balbín. "Yo votaba lo mismo que mi papá, por los radicales", confesó.

Ensayo del voto femenino

Adela es la tercera de cinco hermanos y se autodenomina como "importada". Nació en Polonia y durante su infancia sus padres decidieron migrar a la Argentina. "Cuando fui a votar por primera vez me sentí ciudadana argentina.Sabía que este iba a ser el lugar en el que iba a vivir el resto de mi vida", dijo. Y así fue.

FUENTE: MINUTO UNO