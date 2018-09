Casi tres años en el túnel y la luz no aparece

Qué semana! La expresión es válida porque el Gobierno de Cambiemos casi estuvo tirando fuegos artificiales por la baja del dólar que el viernes cerró a $ 38,14 y la calma de los mercados que parecían dejar atrás la convulsión. Y aunque transitamos por la inflación altísima de agosto y vamos en camino a un índice peor para cuando termine septiembre -dicen los economistas que rozaría el 6 % y el porcentaje de desocupados casi llega a los dos dígitos aproximando a dos millones de personas sin trabajo, el Gobierno, Bdistribuye optimismo y voluntarismo, como siempre. Pero con la buena onda, ya no consigue convencer a los argentinos, ni siquiera a sus propios votantes, la mayoría clase media que es una de las franjas más castigada por la crisis, y persiste en refugiarse en el nuevo acuerdo con el FMI, como antídoto contra las feroces tormentas. Mas en la calle, la gente de a pie, B siente que es como si le hubiesen hundido en la espalda un puñal de veinte centímetros, y al retirarlo un par de centímetros, pretendan aplausos y vítores. El daño ya está hecho. Sólo hay que rogar que no haya más. Mientras tanto, los legisladores nacionales más que discutir y debatir el presupuesto nacional, Bes obvio que lo negocian y cambian figuritas, incluso sabiendo que mucho de lo que allí se plasme -o se dibuje- nacerá como letra muerta por el único afán de cumplir con requisitos que jamás se cumplirán. En Jujuy y sin tener más nada que hacer, esperarán hasta que en la Nación definan la cuestión plata, para recién avanzar en el presupuesto local que como siempre estará atado al anémico carro de la coparticipación federal.P Con la gente descreída, según rezan la mayoría de las encuestas, los gremios pintados para la guerra y ciertos opositores soplando las brasas, es probable que los paros y movilización que comenzarán hoy, con la lucha de Camioneros y las CTA, y se continuará mañana con el paro general de la CGT, tengan una fortísima adhesión, que sin embargo Cambiemos ya tiene resuelto no escuchar. Ante los tres frentes mencionados, su actitud pareciera ser ésta: Ba la genteP reconocerle por enésima vez que estamos mal, que nos acosan males externos, sequías y tormentas, pero que el camino elegido es el que nos conducirá a Disneylandia. BA los gremios les reiterará que no están dispuestos a atender reclamos de huelgas políticas, y a los opositores les seguirá desarmando la principal trinchera, el peronismo: engordará los contactos con dirigentes y gobernadores dialoguistas a los que desgasta cada vez que los muestra cerca y seguirá subiendo al ring la excluyente figura de la expresidente Cristina Elisabet Fernández y victimizándola desde la Justicia como la principal contrincante para el 2019, (Jaime Durán Barba, manual de política electoral). A las universidades las calmó -a medias y sólo por ahora- con un aumento salarial a los trabajadores y ninguna garantía a los estudiantes de asegurarles el funcionamiento normal. Dos cosas quedan a la vista: que el modelo en el que Cambiemos persiste tozudamente ya parece haber fracasado, y que la lucha sindical que se limita a parar el país, en nada ayuda para ponerlo de pie. Ambas experiencias ya las vivimos en Argentina. Entre esas alternativas, y por ahora, ninguna otra a la vista, más de cuarenta millones de personas nos sacudimos en un barco que la “supertormenta” no deja de bambolear.

Mostrando éxitos

Mauricio Macri está en Nueva York, donde en una estadía de menos de 60 horas, se entrevistará con Donald Trump, mostrará un paneo de la “exitosa última semana” frente a los dueños de la economía del planeta en Wall Street y especialmente, sacará pecho frente a Cristine Lagarde seguro que la platinada y experimentada líder del FMI caerá subyugada por el encanto del lejano y obediente país del sur. También MM se hará tiempo para liderar una acción conjunta con Chile, Colombia, Perú y Paraguay, denunciando ante la Corte Penal internacional de la ONU al presidente venezolano Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidadP. Y aumentarán la queja por el reciente acuerdo del caribeño con el gobierno chino, deseoso del petróleo venezolano y de seguir haciendo pie en América Latina, sin hacerle asco a ningún socio. La otra noticia indica que en Brasil, a escasísimos 14 días de las elecciones presidencialesP, finalmente, el acuchillado Jair Bolsonaro suma adhesiones -ya llega al 30 %- y se perfila para ganar en la primera ronda electoral y llegar en buena posición al inevitable ballotage que seguro disputará con el delfín de Lula, Fernando Haddah, que va recaudando el 16 % de los votos. Desde Argentina todos -y muy especialmente el cristinismo- miran ese proceso electoral por ciertas similitudes que se podrían trasladar hasta aquí.

Aprontes políticos

Volviendo a las encuestas, desde las más rancias macristas a las más duras cristinistas, hoy coinciden en el descenso de la imagen presidencial y el leve ascenso de la imagen de la expresidente. Casi todas para la primera vuelta dan una leve ventaja, pero algunas se juegan por invertir ese resultado (entre un 28 % y un 32 % promedio). Lejos, atrás, vuelve a aparecer la figura de Sergio Massa (16 %), y mucho más lejos, un “chiquitaje político” con más deseos de ser tenidos en cuenta para negociar que con certezas de llegar. Como se ve, ese escenario parece estar tan galvanizado, que no despierta en el electorado ninguna clase de entusiasmo, al menos hasta hoy. Si seguimos así, quien sea presidente en el 2019, quizá no llegue por convencimiento y amor de la legítima militancia, Bsino solamente para evitar que llegue otro. Triste. En Jujuy, los sondeos también indican una baja de la imagen del gobernador Gerardo Morales y de su gobierno, producto del desgaste de la gestión en tiempos de la estanflación, y del arrastre nacional de Cambiemos. Pero enfrente, el peronismo tampoco ofrece todavía un frente de resistencia coherente que se vislumbre ganador. Las disputas -cuando sesiona- se dan en la Legislatura, donde el oficialismo cumple prolijamente su rol de Bjefatura de despacho soportando las quejas y durísimas acusaciones del bloque justicialista donde sobresalen los estiletazos y advertencias futuristas de Javier Hinojo y los soplamocos de rigurosa actualidad de Alejandra Cejas. Desde la Izquierda, Alejandro Vilca y Natalia Morales Pmachacan con su rigidez dogmática, y en soledad, desde el tupaquerismo, BJuan Manuel EsquivelP, sufre y se divierte con sus embestidas irónicas y estériles. “Piqui” Bernis, el jefe radical, es quien más encara la defensa de su jefe político y de una gestión que a casi tres años, comenzó a desnudar talones de Aquiles, cierto cansancio inocultable, y datos difíciles de rebatir de áreas que son sorprendidas con la guardia baja. Especialmente cuando el GM no está en Jujuy, como en los últimos días, Bel Estado parece entrar en un letargo que ofrece grietas entre las que se cuelan balazos no sólo de la oposición, sino de organizaciones sociales, ongs, y hasta algunas andanadas de fuego amigo que no se está pudiendo disimular. Sólo reapareció en la arena política la voluntad de Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, quien desde su prisión domiciliaria, desafió al GM y se autoproclamó candidata a gobernadora para el 2019 y tras elogiar a Cefk como “la única que puede arreglar esta crisis” hizo suyas las definiciones de la expresidente: “Yo tampoco me arrepiento de nada”.

Visita fugaz

Mientras tanto, llegaba a Jujuy, casi en secreto, el exsecretario legal y técnico de la Presidencia de Cefk, excandidato a vicepresidente de la nación por el cristinismo y factótum de la K, desde Santa Cruz hasta hoy, BCarlos Zannini.P Ante un reducido auditorio de militantes K y camporistas, insisitó en varias cosas: en la exageración típica de decir que en Jujuy hay un apagón institucional, (remeda a los que hablan de estar viviendo una dictadura en estos días), trazó un real balance de los tres años de Cambiemos, aunque persistió en negar parte de la realidad, cuando simplificó su acusación diciendo que Macri intentó destruir el “país de las maravillas” que ellos habían entregado en el 2015. Acertó al pedir a su auditorio que deseche por el momento la preocupación por los dirigentes y la focalice en la gravísima situación de la gente. Cumplió el ritual de la visita a la señora Milagro Sala y volvió a su actual lugar en el mundo, en el lejano sur, desde donde sueña sacar a Cristina de la pelea electoral y subirla al rango de estadista, desde donde se convierta en B“el eje de la construcción de un nuevo espacio político”. Esta vez, se supone, incluyendo al peronismo.

Colisión

Otra novedad fue el final de una relación que fue pasando de cálida a cordial, de diplomática a helada y terminó en declaración de guerra, entre el Gobierno y un multimedio local Grupo 2 compuesto por un canal de cable, su página digital y emisoras de frecuencia modulada, al que el legislador radical tildó de chantajista y extorsionador, y contra el que amenazó con acciones judiciales. La gravísima acusación fue mucho más allá, al denunciar que se trataría en realidad de un claro intento político de desestabilizar al Gobierno, y para lograrlo, hasta se estaría buscando armar un pool de intendentes opositores. No se recuerda un choque frontal de tal magnitud en Jujuy y el antecedente nacional más cercano es obviamente, el del gobierno K embistiendo al grupo Clarín. Todo arrancaría en desacuerdos por elevadísimas deudas publicitarias. De este tipo de choques ambas partes padecen los encontronazos, o alguna obtiene generalmente una victoria a lo Pirro. Pero Piqui Bernis fue claro y terminante. Y obviamente su voz hizo pública la decisión que el GM ya había anticipado en una poco discreta reunión de gabinete lo que hace suponer que la situación se prolongará y agravará.

Los Pibes y la “Mega”

La Justicia local, sigue por ahora con la Megacausa, devuelta desde el fuero federal por el juez BJulián Ercolini al juez de control jujeño BIsidoro Cruz. Y la causa Pibes Villeros, íntimamente conectada a aquella sigue a los barquinazos con sus extensas audiencias. La “mega” todavía puede enredarse en instancias de chicanas y apelaciones. La de los “pibes” transcurre un tanto desabrida, mientras las defensas de los acusados, insisten en el clásico recurso de descalificar a los testigos, (los últimos fueron Leopoldo Basualdo y “Pilo” Mansilla). Éstos pueden o no tener fojas de vida intachables, pero lo que se persigue es analizar la veracidad y la contundencia de sus denuncias y dichos. Con la causa de los famosos cuadernos, ocurrió lo mismo. Que hayan sido originales, fotocopias o fotografías, hoy, ha perdido toda trascendencia: importa la olla destapada, los que hierven adentro y de donde sale el más fétido olor a podrido de una era lamentable de la vida pública.

Apoc tenía razón

Noticias Judiciales notificaron hace días que la acción de inconstitucionalidad, interpuesta por la dirigencia de Apoc, BSusana Ustarez y Manuel Galván,P ante la Justicia Federal demandando la caída de la obligación de los dirigentes gremiales de presentar sus declaraciones juradas ante el Gobierno provincial, ha sido dejada en suspenso mientras se tramite y hasta tanto haya una sentencia firme. Era lógico imaginar que los dirigentes sindicales, no son empleados del Estado, y por lo tanto no deben ser encuadrados en las exigencias que éstos tienen. El argumento, bastante infantil, fue que como sus sindicatos recibían fondos del Estado y por lo tanto quedaban sometidos a esa obligación.

La semana que se inicia en Jujuy tendrá signos contradictorios: la belleza, la simpatía y la elegancia, y de las magníficas obras de arte de las carrozas y carruajes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y el desarrollo de los reclamos, movilizaciones y paros, y los posicionamientos de la política de frente a tantas cosas pendientes. Siguen las versiones del alejamiento de Luis Caputo presidente del Bcra, y de Luis Etchevehere secretario de Agroindustria, ambos por choques internos. Voces generalmente bien informadas dicen que el ministro Nicolás Dujovne está al borde de su salida del gabinete y otros aseguran que luego de aprobarse el presupuesto nacional -su principal desvelo político-, Rogelio Frigerio dejaría el Ministerio del Interior y podría desembarcar como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Jujuy deberán comenzar a concretarse los efectos de la “compactación” del gabinete y de los planes de contigencia, para que no quede todo en pasos de comedia. Pase lo que pase, con octubre del 2018 en la puerta del calendario, ojalá que la luz que desde hace casi tres años nos dicen que se ve al final del túnel, no sea la de un tren que viene en sentido contrario.