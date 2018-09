"El niño es un ser completo, sujeto de derecho"

-¿Qué evaluación puede realizar del Congreso Regional de Políticas Públicas en Niñez?

-Muy interesante, hubo participación de organizaciones que trabajan con niños en territorio. También mucho operador de los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La idea fue tener un espacio de reflexión sobre las propias prácticas, los nuevos y viejos desafíos que implican en determinados contextos el desarrollo de determinadas políticas que garanticen sus derechos. Hubo mucho debate sobre la situación de los niños y sus familias hoy. También cómo se aplican las medidas de protección de los niños, las diferencias técnicas, jurídicas.

-¿Cuál es la importancia de las incumbencias de cada disciplina de los profesionales que trabajan por los niños?

-Si bien las leyes rigen y establecen los derechos humanos de los niños, después hay seres humanos que lo llevan a la práctica o no, y esas personas a veces sin darse cuenta pueden también violentar derechos de los niños o de sus familias. Otra cosa que se planteó es la falta de recursos, no son sólo económicos, a veces son simbólicos, profesionales, se termina cortando la cadena por el eslabón más débil (el niño y sus familias) alojándolos en algún lugar. Entonces después la revinculación con su familia es más problemática. Jujuy tiene una tradición de haber trabajado mucho estos temas, de haber empezado muy de atrás y haber avanzado mucho.

-El nuevo Código Civil ¿cuesta que se implemente?

-El gran hallazgo del nuevo Código es tener perspectiva de género. El anterior no lo tenía, es colocar a los niños efectivamente como sujetos de derecho y como personas completas. Porque hay una fantasía que el niño es una persona incompleta, y que se va completando mientras transcurre el tiempo. El "menor" que es un adjetivo, y no un sustantivo; pero nosotros lo hemos sustantivado. El niño es un ser completo. Lo que tiene es diversas capacidades y va adquiriendo aptitudes a medida que se va desarrollando. El rol del mundo adulto es ir acumulando en ese niño activos para que el día de mañana pueda desarrollarse y ejerciendo los derechos per se, sin depender de otro. Ese acompañamiento que hacemos los adultos el Código lo recepta con una fórmula que a mí me parece muy interesante: a mayor autonomía, menor representación. Es decir cuando el niño o adolescente es más autónomo necesita menos de la representación de los adultos. Lo cual no quiere decir que la menor representación implique menor protección. Por la Convención del Niño y por el propio Código Civil el menor de edad merece por ley y por Constitución Nacional una protección especial por el solo hecho de ser un ser en desarrollo. Entonces el Estado y todo el mundo adulto (médicos, terapeutas, maestros) los que trabajamos con niños, debemos saber que los niños merecen una protección especial.

-Hoy las políticas de niñez ¿nos encuentran en un camino difícil?

-Sí, nos está haciendo retroceder, al momento de requerir programas o políticas públicas de atención se encuentran que no hay. Entonces cuando detrás del mostrador no hay recursos para ayudar hay cierta orfandad de los operadores y de los hogares que voluntariamente trabajan a favor de los niños.

-Hoy los comedores son los más afectados donde las instituciones entran en riesgo de cierre por falta de recursos...

-Exactamente porque es un retroceso, no sólo por el tema alimenticio que no es menor, sino porque ha costado mucho en Argentina volver a la comensalidad familiar. No sólo es importante qué se come sino con quién y dónde. El alimento no sólo es en sí mismo, sino también el alimento simbólico y amoroso que necesitamos las personas para sobrevivir.

-Los nuevos desafíos es la crisis económica, social que va a precios, alimentos y va directo a los pobres...

-Los que seguimos trabajando a favor de los derechos del niños, debemos reclamar que esas políticas públicas estén para los más chicos. Está más visibilizado el problema de los adultos mayores. En cambio las niñeces como sujeto colectivo no la tenemos incorporada. En crisis se habla de trabajadores, jubilados; pero nadie de los niños en esa situación. Niños que van a ser excluidos. Adolescentes que se van por su edad, dicen: "me voy porque soy una boca menos para alimentar". Es un fenómeno que vuelve a repetirse y hay que frenarlo