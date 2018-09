Gago abandonó la concentración y no irá ni al banco en el Superclásico

Fernando Gago abandondó la concentración de Boca y no estará ni en el banco de suplentes este domingo en el Superclásico con River. No habrá parte médico porque su baja no se debe a una lesión.

Boca jugaría con dos cambios respecto al equipo que le ganó al Cruzeiro por Copa Libertadores: Agustín Rossi y Carlos Tevez por Esteban Andrada y Darío Benedetto.

Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Agustín Almendra (o Pablo Pérez); Cristian Pavón, Mauro Zárate y Tevez.

Gallardo haría una sola modificación en relación a los 11 que empataron sin goles contra Independiente: Pérez por Quintero.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.