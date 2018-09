Mala iluminación y un pésimo terreno

Los colegas de Tandil, durante la transmisión del partido entre Santamarina y Gimnasia, se quejaron porque los técnicos dieron a conocer las formaciones pocos minutos antes de arrancar las acciones. Y tienen razón en su reclamo. Sin embargo, quedó claro que mucho más preocupante es la escasa iluminación del estadio municipal "General San Martín", donde el "aurinegro" hace de local, y las pésimas condiciones del campo de juego. Realmente dejó mucho que desear.

El hecho que la mayoría se haya confundido en cuanto al primer gol del "lobo" certifica que la luz artificial de la cancha es pésima. Los periodistas no dudaron en afirmar que fue el juvenil Matías Córdoba quien empujó el balón de las mallas. Si bien tiene un notable parecido físico con Nicolás Contín -el autor del tanto-, la "culpa" de la equivocación masiva se debió a la poca luminosidad. Los dirigentes de Santamarina deben ponerse las pilas al respecto. Y la AFA también. Es de esperar que la directiva de Gimnasia eleve una nota denunciando que el sistema lumínico es pésimo y que el terreno tiene todo tipo de problemas para práctica de este deporte en una categoría que depositará en dos equipos en la Superliga.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo de Martín Astudillo mostró una versión totalmente diferente a la de su última presentación ante Defensores de Belgrano, donde hizo todas las cosas al revés.

Fue superior al rival, supo sobreponerse al hecho de salir perdiendo casi desde el vestuario (encima de penal por una infracción que no fue) y en el último suspiro, la fortuna no quiso que se llevara los tres puntos. Sucedió que el juvenil Córdoba intentó despejar, la pelota lo sobró y Barsottini sólo tuvo que marcar. Gimnasia aprobó el examen, pero la deuda pendiente que todavía no sumó de a tres.