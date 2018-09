El técnico interino de la "albiceleste" lo confirmó desde la gala de "The Best".

Messi no será convocado por Scaloni para estos amistosos

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, no convocará al capitán Lionel Messi para la próxima doble fecha de amistosos FIFA, según confirmó desde Londres, donde asiste a la gala de los premios "The Best".

"Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta", explicó Scaloni, en declaraciones, en la previa de la gala.

Luego, aclaró que el entrenador que sea elegido por AFA: "Es él quien tiene que decidir si estos chicos tienen capacidad para vestir esta camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron".

De esta forma, al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, Messi no formará parte de la lista que Scaloni dará en las próximas horas para los partidos ante Irak (12/10) y Brasil (16/10), en Yeda, Arabia Saudita.