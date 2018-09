Estudiantes recibieron herramientas para la vida

Con la participación de cerca de doscientos estudiantes de distintos puntos del país, se realizó ayer el 34º Congreso Nacional de la Juventud, en el Centro Innovador Infinito por Descubrir, ubicado en la Ciudad Cultural.

Con un acto protocolar, encabezado por el presidente del Ente Autárquico Permanente, EAP, Martín Meyer, se inició de manera oficial el congreso que, este año se realizó bajo el lema "Que se escuchen nuestras voces" y tuvo como fin abordar y debatir sobre diversas cuestiones que atañen a la juventud y continuarán hoy con diferentes actividades.

Participaron con diversos proyectos, estudiantes de Tucumán, Salta, La Rioja, Córdoba, Misiones, Salta, Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, Ushuaia y colegios del interior de nuestra provincia.

Antes de la inauguración, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha al Éxodo Jujeño que fue interpretado por la Orquesta de San Pedro, dirigida por el maestro David Rivas y acompañado de la voz de Mónica Pantoja.

Durante la ceremonia, la presidente de la comisión estudiantil del Ente, Camila Ordoñez, expresó que el evento tiene como protagonistas a todos los estudiantes del país, "en donde ellos pueden expresarse libremente y ser auténticos ante sus pares", resaltó.

A su turno, el presidente del EAP, Martín Meyer destacó que las actividades realizadas en el marco de la Fiesta de los Estudiantes, se vienen desarrollando de acuerdo a lo planificado, "esto es un trabajo de mucho tiempo y de todas las áreas del Ente y con otras del Gobierno que colaboran".

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich, recomendó a los jóvenes levantar sus voces de la mejor manera, con respeto, "pero se deben hacer escuchar, porque ustedes tienen inquietudes, conocimientos, situaciones complejas y las deben dar a conocer".

Construir un proyecto de vida

Tras la apertura del 34º Congreso Nacional de la Juventud, el psicólogo Arturo Cleirá, expuso y reflexionó, sobre el avance de la tecnología y cómo influye en la comunicación de los adultos con los jóvenes.

"No hay que buscar una felicidad para mí solo, no buscarla en las cosas materiales, no llenarme de consumos que hacen daño y no creer que porque tengo cosas materiales soy mejor, sino basarnos más en el ser, a que los chicos se descubran desde ahí", fueron las palabras del disertante, quién previo a su charla "Claves para construir tu proyecto de vida", expresó a El Tribuno algunos de los conceptos que brindó a los estudiantes.

El psicólogo se abocó a un espacio de reflexión donde preguntó a los alumnos qué quieren hacer de sus vida y hacia dónde apuntar. "Que los chicos puedan pararse, desde los 13, a 16 años, tomen decisiones, miren con un juicio crítico qué está bien, quién soy y qué es lo que quiero conmigo, es como una invitación a hacerse preguntas y empezar a reflexionar", mencionó.

A su vez, hizo hincapié en el uso de las tecnologías y argumentó que "lo virtual nos acerca lo que se encuentra lejos, y tenemos que evitar que nos pase al revés, que nos aleje de lo que tenemos cerca. Debemos volver a las fuentes, nada supera el cara a cara, el abrazo, el afecto, hay que apuntar a lo físico".