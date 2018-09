Capacitarán en fútbol femenino

El Apertura de fútbol femenino Copa "El Tribuno de Jujuy" coronó en primera a Sportivo Palermo. En reserva, La Viña visita el sábado a Zapla en la cancha auxiliar en partido pendiente desde las 15. De ganar las "tibu" van a festejar.

Por otro lado, se remarcó que los clubes que no tienen reserva, no van a poder largar la segunda mitad de la temporada, por lo tanto aquellos equipos que todavía no formaron a la categoría, tendrán que cumplirlo sí o sí.

Además, se anunció que el 2 de octubre habrá una capacitación de fútbol femenino por parte del Consejo Federal de AFA, "viene la gente del Consejo Federal a hablar con todos los representantes de la Liga Jujeña y a hacer conocer cual es la nueva organización, nuevo diseño de lo que se pretende en nuestro país", anunció José Checa del Departamento de fútbol femenino agregando que "recientemente estuve en AFA en una capacitación, se busca que en todas las provincias se juegue fútbol femenino en todas las divisiones, primera, reserva y las inferiores". Checa le comunicó a los delegados que "después de la reunión de la organización vamos a hablar con los profes para nivelar preparación física y táctica, queremos crecer y que todos tengan la posibilidad, lo que tenemos que solucionar es la infraestructura que tenemos en Jujuy", explicó el directivo de Perico.