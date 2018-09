Firmaron convenio con Asuntos Municipales

Recientemente, la Municipalidad de Humahuaca firmó un convenio con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación para el financiamiento de una camioneta.

El convenio se firmó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Haquim; el subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Lucas Delfino; el ministro de Gobierno, Agustín Perassi; el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de la provincia, Diego Rotela e intendentes de siete municipios.

En el caso de la comuna humahuaqueña, el convenio que se firmó tiene como objetivo financiar, fortalecer y equipar a este municipio con el financiamiento de $448.000 para la adquisición de una camioneta 4x4.

En este sentido, el funcionario nacional Lucas Delfino expresó que "estamos haciendo un esfuerzo para que todo el noroeste de nuestro país que estuvo postergado mucho tiempo en materia de infraestructura e inserción económica, hoy tenga las mismas posibilidades que el resto de la Argentina".

Por otra parte, el vicegobernador dijo que "una vez más estamos en presencia de la asistencia del gobierno nacional para nosotros los jujeños" y añadió "el desafío es poder llegar a todos los municipios, sean del partido político que sean porque desde el gobierno nacional y provincial no hacemos diferencias políticas porque los ciudadanos no tienen que pagar las consecuencias de no ser atendidos por ser de otro signo político".

El ministro de Gobierno, Perassi señaló que "este trabajo en conjunto demuestra que cuando se quiere, se pueden hacer cosas importantes. Esperamos que todo esto sirva para que los municipios brinden servicios a su gente y así ir creciendo cada día más".

Finalmente, el intendente de Humahuaca, Leonel Herrera, manifestó que "es importante contar con el respaldo del apoyo nacional y provincial que continuamente trabajan para fortalecer a los municipios de la provincia y en particular al nuestro". Y agregó "la adquisición de esta camioneta viene a fortalecer nuestro plan de equipamiento en el parque automotor el cual fue notablemente incrementado desde que llegamos a nuestra gestión ya que no contábamos prácticamente con maquinaria propia y que finalmente luego de una gran inversión y esfuerzo pudimos mejorar".

Otros municipios beneficiados con la firma de este convenio fueron San Antonio, Fraile Pintado, Palma Sola, La Quiaca, Calilegua, Cangrejillos y El Piquete.