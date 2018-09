Garantizar el trabajo legítimo

Ante las reiteradas expresiones en las redes sociales, acerca del actuar de inspectores de la Dirección de Control de Espacios Públicos y Nocturnidad de la comuna capitalina, el titular de esa dependencia Mario Vigo aclaró el procedimiento que deben adoptar quienes realicen ese tipo de reclamos, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza vigente.

Vigo puntualizó que "nosotros no podemos actuar basados únicamente en una denuncia por redes sociales; sí intervenir en una denuncia por escrito de aquel damnificado o contribuyente que crea que los inspectores no están actuando bien". Refiriéndose a algunas filmaciones dijo que es donde no se verifica el incumplimiento de la normativa vigente por parte de los inspectores, ya que de constatarse alguna falta se actúa de inmediato.

En esa línea, puso en relieve el accionar en base a la ley y detalló los requisitos, "las denuncias son por escrito, firmadas, con número de documento, presentadas en las oficinas de Control de Espacios Públicos y Nocturnidad, ubicadas en el primer piso del Mercado de Concentración, de 7 a 13 y de 16 a 21".

Esos son los elementos para hacer las investigaciones sumariales, luego se evaluará si corresponde o no, la sanción del agente.