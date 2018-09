La huelga se sintió en las grandes ciudades del país

La CGT concretó ayer con el respaldo de las tres CTA, su cuarto paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri, que registró un alto cumplimiento en el transporte público de pasajeros y sectores como fábricas y escuelas, pero con dispar adhesión en locales comerciales.

En la Capital Federal y grandes ciudades del interior del país la medida de fuerza se sintió más que en las pequeñas localidades, en especial por la paralización total de los servicios de colectivos, trenes y el subte que imposibilitó, o al menos complicó, la posibilidad de llegar a los lugares de trabajo o cumplir con otras tareas habituales.

Además del transporte público, el paro tuvo total adhesión en fábricas, dependencias públicas, bancos, escuelas y universidades, transporte de mercaderías, recolección de basura, provisión de combustibles y transporte aéreo.

En cambio, impactó en menor medida en la actividad de los comercios, ya que en la Capital Federal y en las principales ciudades la mayoría de los negocios gastronómicos (cafeterías, bares, restaurantes) levantaron sus persianas, mientras que se vieron también muchos locales abiertos de rubros como indumentaria, bijouterie, ferreterías, supermercados, perfumerías y verdulerías.

En la ciudad de Buenos Aires, si bien no se registró un tránsito vehicular de un día habitual, tampoco se observaron calles desérticas, ya que circuló una gran cantidad de autos particulares, como también de servicios como taxis, remises, Cabify y Uber. En una jornada que encontró al presidente Mauricio Macri en Estados Unidos y que registró además el "bombazo" de la renuncia de Luis Caputo al Banco Central, el triunvirato de la CGT que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, brindó una conferencia de prensa a las 14.30 en la sede de Azopardo. Allí destacaron el "alto acatamiento" al paro general y advirtieron que "si no hay plan B" respecto del modelo económico "tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino". En medio de la división que atraviesa la CGT, los sectores más "combativos" de la CGT dieron su propia rueda de prensa horas antes en la sede Camioneros, donde Hugo y Pablo Moyano, junto a dirigentes aliados, hicieron un "balance altamente positivo" del paro y apuntaron contra Macri por mostrarse "bailando" en Estados Unidos mientras "el pueblo está protestando por hambre". Por su parte, el presidente Mauricio Macri desde Nueva York, sostuvo que el paro "no contribuye en nada" y felicitó a quienes fueron a trabajar igual "contra viento y marea".

Anuncian acampe

Tras el paro general por 36 horas, un sector de la CTA y el gremio ATE anunciaron un endurecimiento de su plan de protestas a partir de la semana próxima con un acampe de cinco días frente al Congreso Nacional para rechazar el proyecto de presupuesto 2019.

“Frente a un Gobierno que con los mensajes que está dando en cuanto a ratificar y profundizar el acuerdo con el Fondo Monetario, que nos tenemos que enamorar del FMI y estas cuestiones demuestran que se cierran los márgenes de diálogo con el Gobierno”, advirtió el titular de una de las CTA Autónomas, Ricardo Peidro.

Tras calificar de “contundente” el paro nacional, Peidro señaló que “en estos dos días se expresaron en conjunto todas las luchas de nuestro pueblo”.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente anunció que a partir del lunes próximo, la CTA Autónoma que integra el gremio de estatales ATE nacional realizará “cinco días de acampe” frente al Congreso Nacional.

“Vamos a rechazar ese presupuesto que significa profundizar la políticas de ajuste”, enfatizó Peidro, quien también confirmó una movilización el próximo jueves desde el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano hasta la sede de la Cámara Argentina de la Construcción para reclamar que no se vea afectada la obra pública. Durante el acampe en el Congreso se debatirán “propuestas para diversos sectores”, como Educación y Salud, en tanto que se apuntará a que los legisladores rechacen la disminución en el gasto público y el “déficit cero” planteado por el Gobierno nacional. Pero, además de este sector de la CTA, también los gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional anunciaron que se movilizarán al Congreso cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de presupuesto.