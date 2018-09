Manifestación y olla popular en Libertador

Ante la jornada de paro de ayer, la actividad en las escuelas fue de un 50%; los colectivos de media y larga distancia no funcionaron y las agencias de remises interjuridiccionales informaron que no prestarán servicios por seguridad de los pasajeros.

Los integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Libertador realizaron una marcha, partiendo desde el barrio San Francisco hasta la plaza central en donde realizaron una olla popular.

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) del departamento Ledesma, Educación y Salud, también dieron a conocer, en esta medida de fuerza, su reclamo ante la situación económica que atraviesa el país.

Natalia Vargas, de ATE y secretaria general de CTA Libertador, expresó que "participan de esta lucha, por 48 horas, compañeros municipales, de Educación y de Salud porque este Gobierno no les brinda las mejorías que necesitan, tenemos la gente de Educación por el tema de los precarizados, una situacion de larguísima data y que aún no se resuelve; las compañeras precarizadas están acá, también empleados municipales pidiendo una recomposición salarial, tenemos compañeros con medio jornal, que como subió y se incrementó la canasta básica y con 5 mil pesos no llegan ni siquiera a pagar una boleta de luz, esto ya supera todo", dijo a al vez que remarcó que acompañaron el reclamo de los trabajadores de la CCC.

Destacó que como ATE y CTA acompañaron la marcha en la que participaron otras organizaciones, acordaron que "después de estas 48 horas tendremos una asamblea para ver cómo continuaremos con esta medida la semana que viene, pero seguramente continuaremos con las protestas y profundizaremos las medidas".

Cabe mencionar que la primera jornada fue con un corte de ruta en una sola mano, pero advirtieron que "cada vez será más intensa la lucha; a medida que este Gobierno continúe sin resolver los diversos temas que nosotros hemos planteado pese a haber presentado diferentes petitorios, las medidas serán cada vez más profundas ya que hasta el momento no tenemos respuestas a ninguna de ellas", expresó la dirigente sindical.

Movilización en San Pedro

En el marco del paro nacional San Pedro vivió una jornada de protesta y movilizaciones por el centro de la ciudad, protagonizada por miembros de Adep y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), aunque también se vieron afectadas otras actividades por la casi nula actividad del transporte.

La terminal de ómnibus estuvo vacía, algunas escuelas no tuvieron clases, la atención en los hospitales fue reducida y hubo una disminución de los servicios de barrido y recolección.

Según datos extraoficiales, la adhesión al paro docente, especialmente en el sector primario, no tuvo un gran impacto ya que llegó sólo a un 30%. Aunque sí se incrementó la suspensión de las actividades áulicas, debido a la falta de transporte, en las zonas rurales y periurbanas.

Los comercios trabajaron con normalidad, el banco no atendió al público y el transporte urbano intentó trabajar, aunque se notó claramente la falta de actividad en las calles de San Pedro.

Protestas

Los únicos que se animaron a movilizar, fueron los dirigentes de Adep quienes marcharon por el centro hasta instalarse frente al municipio local.

Por otro lado, la CCC también marcho por San Pedro pidiendo que se regularice la situación de las 28 viviendas que está construyendo la cooperativa y que ahora están paralizadas por falta de fondos. La protesta duró hasta el mediodía, con una olla popular donde participaron en su mayoría mujeres, que cortaron calle Mitre frente al municipio.