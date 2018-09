Scocco es consciente de su buen momento

Después del triunfazo de River en "La Bombonera", Ignacio Scocco, uno de sus delanteros, analizó la victoria, asumió el lugar que le toca hoy por hoy en el equipo y agregó que "además de los goles, me gusta estar en la asistencia, en los inicios de las jugadas pero obvio que para los delanteros son muy importantes".

¿Cuánto le pesa ser suplente? ¿Cómo se toma mirarlo desde el banco? "Nacho" paró de pecho la pregunta y fue bien claro: "Nunca voy a poner mala cara si no me toca jugar. Cuando a mí me tocó jugar, no me hubiese gustado que los que estén afuera pusieran mala cara. Y no pregunto por qué no juego porque en forma indirecta estaría diciendo que estoy mejor que el otro. No es mi forma de ser ni de manejarme, y todos entendimos eso en el grupo".

Su golazo en el Superclásico terminó de resolver el partido y eso lo sabe. "Son goles inolvidables. Cuando ya no juegue y tenga que recordar algún partido, éste va a estar como el día de los cinco a Wilsterman. Cuando entré el domingo, el primer objetivo era tratar de aumentar la diferencia porque Boca se venía", agregó.

El equipo "millonario" tiene en el horizonte al encuentro que sostendrá ante Lanús el próximo viernes en el inicio de la séptima fecha de la Superliga.

Por otra parte, más de mil hinchas de Lanús aprovecharon ayer el paro nacional para realizar un banderazo de apoyo en el entrenamiento del primer equipo, en la previa del duro choque ante River, el próximo viernes, por la séptima fecha de la Superliga.

Es que después de haber llegado a la final de la Copa Libertadores en 2017, la renovación en el plantel motivó que el "granate" pasara a atravesar uno de sus peores momentos en la Superliga Argentina de Fútbol.

La gente, a pesar de los malos resultados en el arranque de la temporada, se autoconvocó para apoyar a los dirigidos por Luis Zubeldía y con banderas le dio un marco diferente a la práctica en el estadio "Néstor Díaz Pérez".

Los hinchas se acomodaron en la Platea Chébel, más conocida como Esquiú, y presenciaron toda la práctica sin dejar de alentar.

Ese esfuerzo tuvo su premio, porque después de la elongación en la mitad de cancha, los jugadores se acercaron, aplaudieron al público y les regalaron camisetas.

El "granate", uno de los tres equipos que todavía no ganó en la Superliga -sólo suma dos empates- recibirá a River el viernes a las 21.15.

La estadística, respecto de su localía, marca que hace nueve fechas que no puede darle una alegría a su gente en el estadio de Arias y Guidi.

¿Cuándo fue la última vez que festejó en su estadio? Justamente ante el "millonario", en febrero, cuando Alejandro Silva le marcó el único gol del encuentro al arquero Franco Armani. Se viene un buen partido este viernes.