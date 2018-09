Video: indignación y dolor tras hallar a un perro con un cuchillo clavado en la cadera

Un acto de crueldad animal terrible y escalofriante causó gran indignación en los vecinos de Metán, Salta, debido a que alguien atacó a un perro y le clavó un cuchillo, hasta el fondo, en la zona de la cadera.

El aberrante hecho ocurrió el lunes por la mañana en la calle Buenos Aires Oeste, en el barrio Mitre. Los vecinos quedaron aterrados cuando vieron caminar a Nerón, un perro mestizo de dos años, con el arma blanca incrustada en su cuerpo.

Varios vecinos llamaron a la Policía y a los medios de comunicaciones para alertar sobre el increíble y desalmado ataque que sufrió el animal.

Las imágenes se viralizaron y merecieron el repudio generalizado de los vecinos y de la protectoras de animales. Pidieron que se identifique al atacante y que se le caiga con todo el peso de la ley.

Se trata de un cuchillo de los denominados “sierrita” que el animal tenía clavado hasta el fondo en el sector izquierdo de la cadera. El ataque fue brutal por la fuerza que aplicó el agresor. El elemento fue secuestrado por la Policía, que ahora busca al autor del repudiable suceso.

“Cuando nos levantamos nos dimos cuenta de que nuestro perro tenía un cuchillo clavado y que casi no se podía mover. No podíamos creer lo que estábamos viendo”, dijo Susana Ontiveros, quien es propietaria de Nerón.

“Vino la Policía y lo llevamos con el móvil a una veterinaria del barrio El Crestón, con quien estoy muy agradecida, al igual que con los efectivos que se portaron muy bien y actuaron rápido”, destacó.

Susana dijo que mientras lo trasladaban al animal se le iba saliendo de a poco el cuchillo. “Fue algo terrible, yo no paraba de llorar porque el perro estaba sufriendo y no podía creer cómo alguien puede tener tanta maldad con un perro para hacerle semejante cosa”, destacó.

Un policía le tuvo que terminar de sacar el elemento en el móvil. Por suerte el cuchillo no había afectado ningún órgano vital. La veterinaria lo curó y le puso calmantes y antibióticos y ahora Nerón se recupera favorablemente de la herida.

“Quiero agradecer a los policías que me acompañaron en todo momento y a la veterinaria que no nos cobró un peso”, remarcó la vecina.

La mujer dijo que el perro es muy manso, que juega con los chicos y cuida la casa. “La Policía llevó el cuchillo para averiguar quién hizo esa maldad. Tal vez alguien quiso entrar a robar y por eso lo hirió, porque no le encuentro explicación a esto”, concluyó Ontiveros.

Lo que dice la ley 14.346

El Código Penal establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Serán considerados actos de mal trato: no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.

Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas; emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado; y estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

Serán considerados actos de crueldad: practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.

Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia y abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones.

Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato; lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad.

Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

