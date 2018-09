"La 1º etapa de la investigación es fundamental"

¿Cuál fue el eje de esta charla de investigación criminal?

-El eje de la charla fue consensuar con el grupo las metodologías más actuales o que consideramos más eficientes para poder resolver un delito. Hay muchos temas que pasan por la capacitación, por las herramientas que no se disponen en todos los casos, depende de cada jurisdicción, de cada provincia. A veces hace falta más personal, equipamiento o más conocimiento de ciertas técnicas que se pueden usar o que no se conocen, no se emplean. Nunca hay dos casos iguales, por tanto hay que desarrollar la habilidad, análisis, la estrategia de investigación del delito. El fiscal es el gerenciador de la investigación y tiene que tener las herramientas intelectuales para poder plantear la teoría del caso, la estrategia y la técnica para llevar adelante la investigación en un sistema acusatorio, que es tan importante ahora y se sabe que es lo más ágil, rápido y permite administrar justicia de manera más eficaz.

¿Qué porcentaje de importancia tienen los primeros momentos después de un hecho, en cómo se cuida una escena y qué se debe hacer?

-Es fundamental, como bien dice el tema de mantener muy bien la primera etapa de investigación en la cual es la base de todo. Si se pierde información en la primera etapa, en la fijación de la escena, en la protección de la escena, en el levantamiento del indicio de la cadena de custodia, todo después se cae. El gran problema en la Justicia es que muchas causas a veces no llegan a juicio porque la prueba no tiene fuerza, porque no está bien valuada, investigada o no se tienen las pruebas necesarias. Entonces en la primera etapa de la investigación es fundamental la coordinación. Por eso el trabajo de equipo entre el interventor que llega a la escena del crimen, que puede ser un bombero, la fuerza de seguridad, Gendarmería, Prefectura, depende del área o el lugar. Tiene que después pasar esa información de primera mano al fiscal. Hoy estamos pensando que es artificial, decíamos que el primer interventor lleva la misma información y la recibe el fiscal por ejemplo, en tiempo real. Se puede hacer con un simple teléfono, una tablet. Eso dependerá de los lugares, que haya internet, señal, redes sociales pero está avanzando así que la idea es preparar a la gente.

¿En cuánto a la técnica, qué otras herramientas expuso?

-Se están desarrollando laboratorios para los Ministerios Públicos de todo el país aparte de los que tienen las fuerzas de seguridad, la Policía, Gendarmería, Prefectura que están trabajando en investigación científica del delito, que colaboran con la Justicia. Pero el desarrollo del laboratorio del Ministerio Público también es importante porque van a trabajar en equipo y vamos a disponer de muchos más recursos y conocimientos para hacer más eficaz la tarea. Es importante capacitar en diferentes disciplinas: entomología forense, psicología forense, grafología y cada una tiene que tener desarrollo de personal y equipamiento para hacer el trabajo.

¿Qué técnicas nuevas hay para poder aplicar, como la química?

-Acá las técnicas que se están tratando de mejorar son las de explosivos, de armas de fuego, para hacer deflagración de armas, quién disparó un arma por ejemplo, son técnicas muy modernas con microscopía de barrido electrónico. También están capacitándose en análisis de drogas y en diferentes estupefacientes, cocaína, anfetaminas, drogas de diseño, se está avanzando en equipamiento y capacitación de la gente. Hay un tipo de escaners que también permiten georreferenciaciones, radares para hacer allanamientos, hay mucha tecnología nueva que se está imponiendo en diferentes jurisdicciones y cada provincia se está equipando.

¿Es clave para una provincia fronteriza como Jujuy enfatizar en esto?

-En Jujuy se está avanzando en el tema de menudeo en drogas, en el narcotráfico y va a ser importante que puedan tener laboratorios que se especialicen en análisis de ciertas drogas de consumo masivo. Por ahí no drogas de diseño pero que mueven mucha coca, marihuana, anfetaminas, por la entrada que hubo de efedrina a la Argentina. Es importante que se pueda hacer rápidamente un allanamiento y dar la información al fiscal de cuánta droga es y tienen, o sea no sólo es cualificarla sino cuantificarla.