Diez años de prisión por matar a su tío a golpes

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a Cristian Diego Flores a diez años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable de la muerte de Manuel flores imputado por los delitos de "incendio doloso y homicidio simple en concurso real", un hecho ocurrido en noviembre de 2016.

En tanto que Celso Hugo Flores, padre de Cristian y hermano de la víctima recibió una condena de cuatro años y seis meses por ser considerado partícipe necesario por los mismos delitos que motivaron que ambos fueran llevado a juicio.

Los hechos

En la noche del 17 de noviembre de 2016, en una precaria vivienda rural de la finca Arismendi, paraje San Vicente de Monterrico, se encontraba reunido Manuel Flores junto a cuatros amigos con quienes se había reunido a cenar.

Todo se habría iniciado un par de horas antes cuando Manuel, en compañía de al menos dos de sus amigos se habrían dirigido a la finca López y le habrían incendiado la vivienda que ocupaban desde hacía solo 20 días Cristian y Celso.

Esta situación habría motivado la ira de los familiares quienes posteriormente se hacen presentes en la casa de Manuel donde se desarrollan los trágicos hechos que terminan con la vida del dueño de casa, en circunstancias no del todo claras.

Los alegatos

En la mañana de ayer los integrantes del Tribunal constituido por Mario Ramón Puig, presidente de trámite y los vocales María del Rosario Hinojo y Pablo Martín Pullen LLermanos, prestaron atención a los alegatos del fiscal Aldo Hernán Lozano y de Martín Dario Meriles, defensor de los imputados Cristian Diego y Celso Hugo Flores.

Lozano pidió una condena de 10 años para Cristian y cuatro años y seis meses para su padre Celso Hugo, expresando en primer término que ambos no poseían antecedentes penales, mostraron buena conducta y se mantuvieron siempre a derecho lo que de alguna manera morigeraría la pena solicitada, acotando que en el caso de Celso solicitaba el cambio de figura de "coautor" a "partícipe secundario". En contraposición, Meriles pidió la nulidad del requerimiento fiscal por considerar que se incurría en vicios graves los que violaban los derechos constitucionales de sus defendidos en dos ocasiones, por lo cual solicitó que Cristian sea condenado por homicidio preterintencional y Celso sea absuelto, agregando que no se mande a corregir la falencia de la investigación en la etapa preparatoria, ya que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho.

El magistrado Aldo Hernán Lozano hizo especial referencia a la ferocidad con que Cristian de 22 años atacó a su tío de 55 y la temeraria actitud de Celso Hugo quien en todo momento amenazó a los hermanos Miranda y a Cruz para evitar que pudieran intervenir en la golpiza que el imputado ejercía sobre la víctima quien habría sufrido un edema hiperémico de acuerdo al informe presentado por el médico forense.

También detalló de cómo lo habría pateado en distintas partes del cuerpo, para posteriormente informar cómo habría quemado las pertenencias del agredido en medio de la desesperada reacción de los testigos que lejos de auxiliar a hombre sacaban sus pertenencias.

El letrado Martín Meriles en su alegato resaltó algunos detalles relacionados con la falta de investigación de dos hechos que podrían resultar fundamentales al momento de recurrir a una instancia superior.

La falta de investigación en relación al incendio sufrido por sus familiares en finca López a donde habían llegado veinte días antes, cansado del maltrato de Manuel Flores y otras diferencias relacionadas con el pago de los jornales.

Con una sala sin público, tal vez como consecuencia de que se trataba de un doloroso episodio familiar, Meriles al referirse al lugar donde fue hallado el cadáver de Manuel indicó que "tenemos el muerto que se fue, el muerto que camina", frases que provocó una sonrisa en los presentes y que el defensor afirmó "jocoso pero grave", porque se violó el debido proceso cuando en la instrucción se habla de una persona que había muerto en el lugar de la agresión, y además se preguntó "¿Cómo se puede encarar la defensa si se dice que está muerto, pero el muerto se fue caminando?".