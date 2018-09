En la víspera no prosperó el proyecto que buscaba descontar el 50 % en las tasas para que negocios sobrelleven la crisis.

El oficialismo no aprobó la emergencia comercial

Tras una votación "empatada" el proyecto de "Emergencia Comercial" que planteaba la eximición del 50 % del pago de tasas municipales a la actividad comercial en Palpalá, la propuesta fue archivada por el doble voto del presidente del Concejo Deliberante Genaro Vaca.

Hubo un cúmulo de expedientes y proyectos por abordar, entre los de ordenanza había varios que pasaron a archivo, ya vencidos.

La 25º sesión se extendió al abordar temas retrasados debido a la suspensión de la anterior por falta de "quórum" que se asoció a una "jugada política" para bajar el proyecto que aspiraba a que los comercios puedan afrontar las dificultades del contexto económico, y con ello a mantener los puestos de trabajo.

"La intención del oficialismo era que se vaya a archivo de entrada por eso fue la discusión de la manera en que se dio. Creo que cuando hay voluntad y ganas de trabajar en algo que sea beneficioso para la gente, tendría que haberlo hecho", precisó el concejal del Interbloque, Rubén Eduardo Rivarola.

El edil Rivarola atribuyó la negativa del oficialismo en que restaría 3 millones de pesos a la Intendencia por lo que aclaró que "esa reducción no es ni el 0,6 % del presupuesto, creo que no le afecta nada cuando vemos que hay viajes por un lado, viáticos y alquileres de vehículos". Además planteó que en 2016 había 5 millones de pesos en plazo fijo y que por efecto de la inflación se perdió mucho. "Creo que hay una mala administración de los fondos públicos", ratificó y aseguró que hasta ahora no se hizo la presentación de la ejecución del presupuesto 2017 pese a que se habla de "Gobierno transparente".

En el debate los concejales Fabián Rodríguez, Silvana Dibi y Rivarola fundamentaron el proyecto destacando la necesidad de ayudar al sector comercial, tendiente a mitigar la situación de los pequeños comercios de Palpalá que afrontan incrementos de hasta 1.000 % en tarifas de servicios; y que aumentan los cierres de negocios. "Palpalá a principio de año contaba con 4.300 comercios y hoy estamos hablando de 3.700 comercios abiertos. Hay una baja de más de 500 comercios, y pendiente de baja por cuestiones de requisitos, deudas de tributo no le están autorizando la baja, es para poder seguir cobrando tributo y eso está mal", dijo Rivarola.

El proyecto planteaba la eximición del 50 % del pago de las tasas municipales que inciden en la actividad comercial, y la suspensión de las intimaciones y del inicio de juicios de apremio por incumplimiento de las tasas municipales de inspección y control de comercios.

Para el concejal del Interbloque Fabián Rodríguez, lo que el oficialismo esgrimió para archivar el proyecto no tiene sustento; y estimó que el trabajo vendría a complementar la ordenanza impositiva para 2019 donde tendrían que fijar todas las regulaciones de tasas y cánones de esa ordenanza

Mientras que la concejal expresó su preocupación por los 300 que están en lista para que les den de baja, cifra que se multiplicará en desocupados en virtud de la mala situación de las empresas Exincor y Zapla.

Prohíben despedir

Sin embargo, fue aprobado el proyecto del concejal del Frente de Izquierda Julio Mamaní, sobre la prohibición por 24 meses en el ámbito público, privado o autárquico de despedir o suspender trabajadores. "En Palpalá está golpeando mucho el tema de los despidos, tenemos la fábrica Exincor que todavía no solucionó su problema, lleva más de 40 días‘" recordó y aclaró que no es "un anhelo" y que puede haber una postura de todos los concejales para exigir al empresariado no despedir.

Hubo mayoría de proyectos presentados por los concejales Rodríguez, Rivarola y Dibi, y sólo se aprobó la solicitud al Instituto Municipal de Desarrollo (IMD) de información sobre los fondos recibidos por el Estado Nacional y Provincial; mientras que otros pasaron a comisión para el abordaje más profundo.

Irán a comisión los de creación del Banco Municipal de elementos ortopédicos y declaración de emergencia alimentaria en Palpalá.

Las opiniones

Rubén E. Rivarola, Interbloque

“El tema es restarle 3 millones de pesos al oficialismo. Esa reducción no es ni el 0,6 % del presupuesto, no le afecta nada”, dijo y agregó que la falta de quórum de la sesión anterior se dio “para no tratar el proyecto de emergencia económica”.

Fabián Rodríguez, Interbloque

“Vemos una situación preocupante. Este trabajo vendría a complementar la ordenanza impositiva”, dijo y sobre la última sesión afirmó que “estaban en minoría para debatir”, y “ha sido una jugada política y hoy quedó confirmado con el doble voto”.

Silvana Dibi, concejal del Interbloque

“El 50 % de nuestros proyectos son mandados a archivo. Hay 800 despensas que fueron cerradas, y a los que siguen dándole batalla y lucha no se le quiso bajar el 50 % de los impuestos”, dijo. “Con los cierres son gente que va a quedar desocupada”.

Julio Mamaní. Frente de Izquierda

“Están cerrando comercios, si bien creció mucho el tema de la feria fue a consecuencia del ajuste. Me llama la atención que los concejales del oficialismo digan que está sufriendo mucho el comercio pero que no quieran acompañar esto, en los hechos hay que dar prioridad”.