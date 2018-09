Preocupa a la UTA la quita de subsidio al transporte

La posible eliminación del subsidio al gasoil que tienen las empresas de transporte en colectivo de media y corta distancia implicaría que más personas queden sin trabajo y se perjudique a los usuarios del servicio con el aumento de la tarifa, señaló el titular de la UTA-Jujuy, José Alfredo Torres.

Torres dijo que una posible suba de $1,20 en el boleto urbano no llega a cubrir las inversiones que realizaron las empresas.

El gremialista manifestó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2019 que elevó el Gobierno nacional, en el que se pretende eliminar el mencionado subsidio. Explicó que "si bien es cierto todavía no hubieron despidos, estamos muy preocupados y reuniéndonos con los empresarios por esta temática, y por eso también estamos pidiendo reuniones con los legisladores que verán este tema, porque todos ven que la Provincia no está en condiciones de subsidiar todo el transporte público de pasajeros".

"Queremos que los legisladores que aprobarán el Presupuesto 2019 se fijen bien, porque sacar hoy en día el subsidio del transporte sería lamentable. Estamos pidiendo esa reunión para que se produzca a la brevedad posible, para ver como enfrentamos este tema", agregó Torres

Acotó que "esta situación se volvería insostenible también para el usuario que no está llegando a fin de mes con el sueldo, ya que se duplicaría el valor del pasaje de colectivo".

"Si se llega a sacar el subsidio, seguramente las empresas empezarán a disminuir los horarios y eso implicará también que muchos compañeros queden sin fuente laboral", agregó.

También estimó que "se nos viene un año que viene muy complicado porque además será un año electoral, y por eso estamos pidiendo que los legisladores no aprueben el presupuesto con este tema, porque sacar el subsidio implica más compañeros en la calle".

El titular de la UTA Jujuy dijo que la situación de los trabajadores del sector también es difícil, "porque la devaluación y la inflación ha superado el salario que tenemos, o sea que con lo que ganamos ya no estamos llegando a fin de mes. Estamos complicados como todo el mundo, y la protesta del martes fue de todos los sectores y todos los trabajadores que piden que el gobierno cambie el rumbo económico".

También hizo saber que no hay definiciones en la recomposición salarial que están negociando. "Estamos en un cuarto intermedio tanto los de larga, como de media y corta distancia. También pedimos que se nos elimine el impuesto a las ganancias que fue una promesa del Gobierno nacional, porque hasta ahora en cada aumento nos dan diez pero nos quitan veinte. En vez de adelantar, retrocedemos", señaló Torres.

Afirmo que la medida de la UTA fue importante en el paro nacional, "porque por el transporte se paralizó todo. Tampoco la idea es que estemos a favor de las medidas de fuerza, pero en estos momentos los trabajadores le dicen al gobierno que pare un poquito la mano porque nos estamos yendo todos para atrás. El poder adquisitivo que teníamos ha quedado por debajo de la inflación, ya nos ha superado, y también la devaluación. El sueldo que tenemos ya no alcanza, y eso que veníamos bien por las luchas del salario que teníamos, pero actualmente hay compañeros que ya no están llegando a fin de mes. Nos gustaría que el gobierno cambie el rumbo económico y que abra las paritarias, porque los sueldos quedaron congelados. Es un país que está dolarizado y el dólar no para de subir, y las cosas no bajan más.

Esto para mí no frena, porque escuché al presidente que no hay intención de volver atrás".

"Fue un paro masivo en el que el trabajador le dijo al Gobierno basta de tantos ajustes, porque lamentablemente la que lo paga es la clase obrera", apuntó Torres, quien insistió en que la quita de subsidio al transporte perjudicará a las empresas que vienen invirtiendo pese a los insumos dolarizados y a los usuarios que ya sufren con la inflación.