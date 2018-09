Riveros se enfoca en la clasificación

Una victoria realza la autoestima, genera confianza y brinda días de "tranquilidad". Eso vive Altos Hornos Zapla a días de enfrentarse con Gimnasia y Tiro en Palpalá, el domingo a las 17, después del triunfo en Formosa contra San Martín.

Por ello Nicolás Riveros, lateral derecho "merengue", anticipó que "estoy buscando mantener regularidad en el juego, en Formosa se hizo un partido muy cuesta arriba, mucho calor y al ser chicas las dimensiones de la cancha la pelota iba y volvía constantemente eso no te daba mucho respiro y ellos buscaban mucho por las bandas y jugar a los centros apostando a las segundas pelotas. Y más allá que no es mi puesto natural (es volante central) trato de hacerlo de la mejor manera siempre tratando de aportar lo máximo para el equipo", agregando que "en este poco tiempo en Jujuy me adapté muy bien , la gente es muy cálida y estoy muy contento con el club y mis compañeros".

El tucumano remarcó que "hicimos una muy buena pretemporada y se vio reflejado porque no nos caímos en ningún momento, pero trabajamos para estar entre los 4 primeros para pelear la clasificación. A Zapla no lo tienen muy en cuenta para eso pero nosotros sabemos que trabajando día a día vamos a pelear cosas importantes", sostuvo.

El exTabacal comentó que "en el partido con San Martín plasmamos lo que veníamos trabajando y en los anteriores con Juventud y Sarmiento creamos las oportunidades y no la pudimos meter. Nos dejaba tranquilos que las oportunidades se generaban. Gracias a Dios en Formosa se nos dio y regresamos con los 3 puntos y ahora tenemos que hacerlos valer ganando aquí en Palpalá. No importa quien haga el gol esa es la premisa y la que nos repite Cristian (Corrales) día a día porque lo importante es convertir, no creo que haya una presión de local sino que nos falta un poco de puntería. Ahora se viene un rival difícil como Gimnasia y Tiro y tenemos que ganarle para meternos en el lote de arriba". El "albo" viene de ganarle Sarmiento y Riveros admitió que "hablamos con los chicos que nosotros tuvimos la oportunidad de ganarle en casa, pero con Gimnasia seguro se dará un lindo partido y queremos seguir por esta senda", sintetizó.

Corrales empieza a definir los titulares para el domingo

En una semana especial, por el triunfo en Formosa ante San Martín, el plantel "merengue" esta tarde a las 16.30 efectuará la práctica formal de fútbol en el "Emilio Fabrizzi" donde el domingo a las 17 recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta. Y el entrenador de Zapla, Cristian Corrales, analiza probar algunas variantes debido a que Catálfamo superó el esguince y hasta jugó unos minutos en el Litoral, pero además de que Silveira desde el banco le dio la victoria ahora Pascuttini ya estará a disposición.