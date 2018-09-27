Conocé a las candidatas a Reina Nacional de los Estudiantes
27 DE Septiembre 2018 - 18:13 Las bellas representantes de cada una de las provincias que forman nuestro país, fueron agasajadas por nuestro matutino.
IRINA MARINOFF- CHACO
SOL VILLAREAL - NEUQUÉN
MARÍA PÍA ORTAR - SAN JUAN
ALDANA BRUNT - CHUBUT
RENATA MIOTTI - SALTA
LUCIANA PETITFOUR - SAN LUIS
MAIRA VILLA - ENTRE RÍOS
GUADALUPE PEREZ - MENDOZA
CELESTE PAMIO - BUENOS AIRES
MERCEDES MORENO - CATAMARCA
LUCIANA GARZÓN GIACOPPO - JUJUY
KIARA WIPPLINGER - MISIONES
NANCI ELIOT - SANTA CRUZ
JULIETA GAGGIOFATTO - CÓRDOBA
ABRIL EZCURRA - TIERRA DEL FUEGO
ARIANA FERNÁNDEZ GUEVARA - TUCUMÁN
CANDELARIA OVIEDO - CABA
MARTINA LORENZO BERNETCHE - SANTIAGO DEL ESTERO
ALMA TORANZO BREGGANI - LA PAMPA
VICTORIA TELECHER - SANTA FE
YAMILA BACILIO - RÍO NEGRO
DORIANA RUÍZ DÍAZ - FORMOSA
SOL BARRIOS - CORRIENTES
MARÍA EMILIA LA SPADA - LA RIOJA
ÁMBAR LUNA SAAD - REINA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES 2017