Onda estudiantil

Conocé a las candidatas a Reina Nacional de los Estudiantes

27 DE Septiembre 2018 - 18:13 Las bellas representantes de cada una de las provincias que forman nuestro país, fueron agasajadas por nuestro matutino. 

Conocé a las candidatas a Reina Nacional de los Estudiantes

IRINA MARINOFF- CHACO 

SOL VILLAREAL - NEUQUÉN

MARÍA PÍA ORTAR - SAN JUAN

ALDANA BRUNT - CHUBUT

RENATA MIOTTI - SALTA

LUCIANA PETITFOUR - SAN LUIS

MAIRA VILLA - ENTRE RÍOS

GUADALUPE PEREZ - MENDOZA

CELESTE PAMIO - BUENOS AIRES

MERCEDES MORENO - CATAMARCA

LUCIANA GARZÓN GIACOPPO - JUJUY

KIARA WIPPLINGER - MISIONES

NANCI ELIOT - SANTA CRUZ

JULIETA GAGGIOFATTO - CÓRDOBA

ABRIL EZCURRA - TIERRA DEL FUEGO

ARIANA FERNÁNDEZ GUEVARA - TUCUMÁN

CANDELARIA OVIEDO - CABA 

MARTINA LORENZO BERNETCHE - SANTIAGO DEL ESTERO

ALMA TORANZO BREGGANI - LA PAMPA

VICTORIA TELECHER - SANTA FE

YAMILA BACILIO - RÍO NEGRO

DORIANA RUÍZ DÍAZ - FORMOSA

SOL BARRIOS - CORRIENTES

MARÍA EMILIA LA SPADA - LA RIOJA

ÁMBAR LUNA SAAD - REINA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES 2017

 

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