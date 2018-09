"Este gobierno no valora la ciencia"

-Recorrió las instalaciones del Inti e Inta en la provincia, ¿qué pudo observar?

-La verdad que en Jujuy veo una preocupación muy grande. Jujuy ha crecido mucho en lo que es su sistema tecnológico. Hemos visitado los dos institutos en Palpalá con una infraestructura hermosa, con laboratorios puestos a primer nivel; pero los instrumentos no llegan, los cargos de investigadores que podían hacer crecer ese instituto no aparecen. Hay un recorte significativo dentro del área, y es el contexto general de la comunidad científica y con un 2019 que amenaza con un presupuesto letal para el área. Todos los organismos de ciencia y técnica el Inta, el Inti, la Conae, el Senasa, todos pierden frente a la inflación del 35% que está calculada en el presupuesto nacional. Está siempre por debajo, y representa recortes sustantivos. Así es que estamos censando esa preocupación dentro del panorama global económico de crisis y zozobra.

-La comunidad científica está resistiendo los recortes. ¿Se está repitiendo la historia en la que los científicos están dejando el país?

-Ya hay gente que está buscando opciones en el interior, de hecho estamos dejando más de 600 doctores formados que podrían haber ingresado al Conicet con el plan que tenía el ministro Lino Barañao, que no ha cumplido el "Argentina 2020". El año pasado 600, y el año que viene calculamos 800 personas que podrían haber entrado en el sistema de ciencia y tecnología de este país que lo necesita. Argentina, comparada con los países desarrollados, tiene pocos científicos. Estamos viendo que el país en siete años ha pagado la formación, y en este momento les decimos que no hay cargos en la universidad, en el Conicet, Inti, Inta. En ese contexto con el ajuste que ha realizado el gobierno, esta salida de los primeros investigadores se está dando. También sabemos que está conformado por científicos argentinos que viven en el exterior que se fueron a formar en el 2014, 2015 los más jóvenes, becados por la Unión Europea, EEUU, y la gente no está volviendo por la incertidumbre. Entonces estamos creando un clima donde no hay subsidios, la devaluación, en salarios hemos recibido un 15% en el Conicet. Las becas en la zona metropolitana están en la línea de la pobreza. Estamos creando el coctel ideal para que la gente se vaya.

-¿Resulta complicado en pensar a la comunidad científica fuera, cuando se había volcado a la sociedad con numerosos proyectos?

-Los científicos argentinos habían demostrado que eran capaces y se estimulaba el área de ciencia y técnica y se los apoyaba porque eran capaces de hacer desarrollo como los países de primer nivel. Caso satelital, nuclear con la comisión de Energía Atómica, la industria satelital, la biotecnología. Argentina desarrolló sus primeras semillas de la soja tolerante a la sequía y a la salinidad. Todo el desarrollo que existió en su momento en el Ministerio de Planificación. En las universidades públicas se desarrollaron nuevos fármacos que se podían llegar a comercializar. Estábamos en la fase donde se podía tener impacto en la economía de este país, diversificándola que no quedara limitada solo a la exportación de productos tradiconales primarios. Además tener una matriz de alta tecnología y que íbamos a ser competitivos en el mundo, y esto quedó trunco. Esperemos que en el marco de las elecciones 2019 tengamos otra opción de gobierno que valore la ciencia y la tecnología, claramente este gobierno no la valora. Ha decidido que la Argentina compre la tecnología.

-¿Se presentará algún proyecto para defender el área científica?

- Sí, estamos con varios proyectos. Cuando fueron los despidos del Inti presentamos uno para que se reincorpore a la gente altamente capacitada, técnicos y científicos, y se mejoren las becas del Conicet. Estamos trabajando con la Comisión de Ciencia y Técnica, queremos mejorar los números del proyecto del presupuesto que es de ajuste en la línea que le ha pedido el FMI. El gobierno tiene que reflexionar, presentar un presupuesto que contemple aspectos básicos. Hablamos de ciencia, pero hay una reducción en salud y educación que es preocupante. La discusión del presupuesto es un mensaje político a los ciudadanos.