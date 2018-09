Hoy despedimos a la bella Ambar

Ambar Luna Saad es quizás por su frescura natural, su desenfado y simpatía una de las reinas más querida por todos los jujeños.

Hoy Ambar vive sus últimas horas como reina de todos los estudiantes del país, con la tranquilidad de haber representado de la mejor manera a nuestra provincia.

Desde el momento que me eligieron reina de los estudiantes nunca imagine que iba a recibir un cariño tan grande por parte de la gente remarcó Ambar.

Además recordó su paso por diversos eventos publicitando la FNE como la visita en la Feria Internacional de Turismo FIT en Buenos Aires, Cosquín - Córdoba, en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, Fiesta del Poncho en Catamarca, entre otros.

Pero lo que más la movilizó fueron las visitas a establecimientos educativos de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas conociendo en su paso las diferentes realidades sociales del lugar.

Hoy Ambar se encuentra en el último año del secundario, esperando decidirse por tres carreras que le gustan, pero sin apuros.

Soy una privilegiada por haber sido elegida durante un año la representante de esta fiesta, me llevo los mejores recuerdos de todo el pueblo jujeño que solo tuvo muestras de afecto para conmigo y eso no me lo olvido nunca más.