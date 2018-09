Nuevo casamiento comunitario

Hoy se realizará la ceremonia civil del casamiento comunitario de 15 parejas que mañana se unirán en la celebración religiosa. Es la segunda iniciativa de este tipo en Alto Comedero dentro del Trienio de la Familia a nivel diocesano.

"Continuando en Jujuy, en el Trienio de la Familia teniendo como lema "La familia regalo de Dios", el reto de la parroquia en estos tres años fue motivar y animar a la familia, y entre otras actividades están los casamientos comunitarios y regularizaciones matrimoniales", explicó el padre Luis Salas de la parroquia Nuestra Señora de Loreto.

Hoy se realizará el casamiento por civil, a las 9, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto a través de la jueza de paz. Mientras que la ceremonia central será la religiosa y se concretará mañana. A las 17 se iniciará el pasacalles desde el Colegio 43 de Alto Comedero y el sacramento se brindará en la parroquia San Martín de Porres, ubicada en calle Teniente Ardiles esquina Teniente Jukig, a cargo del obispo Daniel Fernández.

Además de matrimonios se incluirá regularizaciones matrimoniales, que supone casos que el papa Francisco contempla y apunta a que las parejas casadas por Iglesia pero que no funcionaron hasta tres años, y rehicieron su familia por muchos años e hijos mayores pudieran regularizar. Se gestiona entonces el trámite que no implica anularlo sino que se considera que no funcionó de modo que tras pasar ser aprobado el pedido, pueden casarse por iglesia.

En esa parroquia hay tres casos habilitados y resueltos, y algunos en espera de resolución que gestionaron en la capilla, y se deriva al Obispado, el Tribunal Eclesiástico donde se hacen las investigaciones y se determina si realmente existió o no el matrimonio.

El año pasado la parroquia casó a 36 parejas, y este año serán 15. Para la organización contaron con la colaboración del Centro de estética y peluquería profesional Alexander que peinará y maquillará a todas las novias gratuitamente.