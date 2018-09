El golpeado ciclón

San Lorenzo buscará dejar atrás la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana hoy desde las 13.15 frente a Atlético Tucumán en partido correspondiente a la Superliga. Se juega en estadio "Pedro Bidegain" y será controlado por Ariel Penel. Golpeado, el "ciclón" tiene una parada complicada ante el mejor elenco del Jardín de la República, porque el "decano" llega en alza y va por su quinto triunfo consecutivo en la Superliga.

El entrenador Claudio Biaggio no podrá contar con el delantero Nicolás Blandi, quien padece una distensión en el recto anterior de la pierna derecha y será baja por, al menos, dos semanas. Si bien el técnico aún no dio a conocer el equipo que pondrá ante el conjunto tucumano, el futbolista Adolfo Gaich podría ser el reemplazante de Blandi, aunque no se descarta que Biaggio decida poner a otro jugador.

Por su parte Atlético tiene la cabeza puesta en la revancha ante Gremio por Copa Libertadores, por lo tanto el DT Ricardo Zielinski dispondrá de varios suplentes conservando solo a dos titulares, Cristian Lucchetti y Bruno Bianchi.