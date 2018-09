El verdugo de Boca en la Copa Argentina cobraba 40 pesos de sueldo

Jan Carlos Hurtado tiene 18 años y es venezolano. Es una de las promesas más importantes del fútbol de su país. Su pase tuvo varias idas y vueltas.

El venezolano Jan Carlos Hurtado se metió en la historia de la Copa Argentina. Con la camiseta de Gimnasia, marcó el gol con el que su equipo eliminó al bicampeón de la Superliga y pasó a cuartos de final. Su historia es increíble: sus últimos salarios en su país natal equivalen a $ 40.

Hurtado surgió en Deportivo Tachira. Con 17 años jugó el último Mundial Sub 20 de Corea del Sur, al mando de Rafael Dudamel, donde la Vinotinto fue subcampeón y metió un gol en cinco partidos. Tras el torneo no quiso renovar el contrato con su equipo. La directiva acusó a su padre Nelson por la maniobra.

El Consejo de Honor de la Federación Venezolana tomó cartas en el asunto, declaró culpable a Hurtado y le aplicó una sanción de seis meses que expiró hace pocos días. Mientras tanto el contrato seguía vigente.

"Ya cumplí la pena que me pusieron. Dicen que me siguen pagando el sueldo, pero en ese entonces me pagaban 40 dólares. Ahora me deben estar pagando un dólar", declaró antes de sumarse a Gimnasia y Esgrima La Plata tras el visto bueno de Pedro Troglio. La divisa estadounidense cerró por encima de los 40 pesos horas antes del duelo copero entre el “Xeneize” y el “Lobo”.

Hurtado llegó a Gimnasia después de que se cayera su pase al Brujas de Bélgica. La transferencia fue habilitada recién a principios de este mes. La Federación Venezolana de Fútbol liberó su ficha pese a la oposición de su club de origen.