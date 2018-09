Reclaman la licencia con goce de haberes

El presidente de la Junta Electoral del Cedems, Sebastián Moya, y los apoderados de las cinco listas que van a participar de las elecciones el 31 de octubre para el cambio de comisión directiva y congresales del gremio, reclamaron a la ministra de Educación de la Provincia Isolda Calsina, la pronta solución para que puedan realizar su campaña en las escuelas con la debida justificación de goce de haberes.

Considerando que ya se está aproximando la fecha de los comicios, Moya explicó que "los candidatos de las listas tienen que salir a hacer campaña en las escuelas y por tal motivo se solicitó licencia con goce de haberes para que los 22 candidatos, pertenecientes tanto a comisión directiva como congresales, puedan ir a las escuelas a realizar campaña pero no tienen respuesta desde el Ministerio de Educación.

"Sólo tenemos una apreciación del doctor técnico legal Adolfo Palermo quien les anunció que en el caso de conceder la licencia sería sin goce de haberes. Lo cual perjudica y nos quita el derecho de elegir y ser elegidos", puntualizó.

Hicieron un reclamo "para que la sociedad conozca que estamos con este inconveniente, porque después del 2 de octubre si se ausentaran los candidatos de las escuelas, les correrían las ausencias hasta llegar a sumario administrativo por abandono de servicios".

Cabe apuntar que el plazo para realizar la campaña es desde el 2 hasta el 29 de octubre, pero tendrían que salir hasta el 2 de noviembre de licencia para resguardar el tema de las urnas, hacer los pedidos de impugnación si correspondiere, tener la posibilidad de estar y custodiar que el proceso eleccionario se realice con toda normalidad, detallaron.

Moya indicó que otra de las problemáticas que tienen como Junta Electoral es que también para ellos les están corriendo ausencias en los distintos establecimientos donde trabajan, con pedido de sumario administrativo por abandono de servicio. Por ello, tampoco tienen respuesta desde el Ministerio sobre las justificaciones de las licencias que fueron gestionadas el 5 de septiembre y hasta el momento no tienen respuesta de lo que pasará. "Lo mismo, nosotros iniciamos como Junta electoral el trámite para que los candidatos salgan de licencia el 21 de septiembre y tampoco tienen respuesta", puntualizó.

Por su parte, Jorge Arsenio Vázquez, apoderado de la Lista Blanca "17 de Septiembre" y junto a los apoderados de todas las listas, señaló que de manera unánime "estamos apoyando la gestión de la Junta Electoral para tratar de tener un proceso eleccionario transparente y con la no contestación por parte del Ministerio se van acortando los tiempos y es una manera de obstaculizar este acto eleccionario. Es una manera antidemocrática de no permitirle al docente de que pueda poner su casa en orden, que tenga la posibilidad de elegir a sus candidatos. Justamente se pide con goce de haberes porque los candidatos y los miembros de Junta, tienen que ser personas que estén trabajando. No podemos llamar a un docente que no esté trabajando".

Asimismo, José Tirado, apoderado de la Lista "Acción docente" color rubí indicó que "vemos que hay ciertos hechos que se han dado en la provincia y se solucionaron políticamente, como es el caso de los profesores asesores de carrozas. Ellos fueron en una cantidad parecida".