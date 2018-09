Vecinos realizaron una "correcaminata" por valor a la vida y cuidado del corazón

Sin contratiempos y con mucha disposición, se realizó ayer la "Correcaminata", en el marco del Día Mundial del Corazón. Cerca de doscientas personas, entre grandes y pequeños, se reunieron desde las 9 en el Caps de "Che Guevara" hasta el Centro Cultural "Jorge Cafrune" del barrio Alto Comedero, para luego participar de las diferentes actividades.

Cada año, se dan 17,5 millones de fallecimientos en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares, patologías cardíacas e infartos.

Tras varias semanas de trabajo, diferentes áreas de los ministerios de Salud, Educación y la Municipalidad capitalina, brindaron una jornada completa con propuestas para toda la familia.

El trayecto de la caminata consistió en un circuito de 4 kilómetros, que fue guiada y acompañada por profesionales del Same.

La motivación de este evento fue llevar a la conciencia el cuidado de la salud, con el fin de prevenir y promocionar todo lo que compete al riesgo cardiovascular y otras patologías.

De esta manera, se apostaron stands informativos sobre alimentación saludable en la tercera edad, consejos útiles para diabéticos, como tratar la obesidad, enfermedades de la próstata, infecciones de transmisión sexual, enfermedad renal, prevenir el consumo del tabaco, entre otras.

En paralelo, los vecinos participaron de bailes, aeróbic, step y juegos recreativos a cargo de profesores de educación física.

La colaboración de los stands de los ministerios, hospital Snopek, Centros de Salud, CIC, direcciones de la comuna y ongs hicieron posible que los participantes recibieran gorras, remeras y algunos souvenires alusivos a la caminata.

En este contexto, la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Provincia, Lidia Lage, destacó la presencia del stand de capacitación en reanimación cardiopulmonar y la presentación de frutas y verduras. "La salud del corazón es una responsabilidad de todos, valoremos la vida, cuidemos nuestro corazón", indicó.

Además, detalló que para cuidar el

corazón, es necesario trabajar en la disminución de factores de riesgo como el sedentarismo, hábito de fumar, la alimentación rica en grasas y el estrés.

Participaron de la actividad el Colegio de Graduados en Ciencia de la Nutrición de Jujuy, el CIC "Che Guevara", Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social y de la Municipalidad de Jujuy, Cucaijuy, Profesorado de Eduación Física "Palpalá" y estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública (Issp).

La enfermedad en el mundo

Según datos de la Secretaría de Salud de la Nación, uno de cada cinco fallecimientos es atribuible a causas cardíacas. De esta manera, cada año 17,5 millones de personas fallecen en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares, incluidas las enfermedades cardíacas y los infartos cerebrovasculares.

La alarmante estadística representa la principal causa de muerte en la Argentina y el mundo, y se estima que para 2030 aumente a 23 millones.

En cuanto a las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación -ahora Secretaría- en 2016 fallecieron 72.986 personas (incluyendo todas las edades) por enfermedades de corazón.

Ese valor representa más de uno de cada cinco decesos (22,1%) de los registrados por causas bien definidas según los registros de dicha cartera sanitaria.

En este contexto, la campaña de la Federación Mundial del Corazón de este año para el Día Mundial del Corazón, que se celebro ayer, se centra en que las personas cuiden el propio corazón y el de sus seres queridos.

En caso de los adultos, recomiendan realizar por semana 160 minutos de actividad física, y en los más chicos, una hora diaria.

Adulto y joven saludables

En el marco del programa de Salud Escolar del Ministerio de Educación, personal del Same y de la cartera educativa, realizaron ayer un entrenamiento gratuito y masivo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el Centro Cultural “Jorge Cafrune”.

En este sentido, la referente de Salud, Lucia Corimayo, detalló que desde el año pasado han comenzado con la campaña del Programa Nacional de RCP, con las escuelas secundarias de la provincia.

“Hasta el momento hemos capacitado a más de 150 escuelas. Este año pretendemos llegar a la totalidad de las instituciones, teniendo en cuenta aquellas que están alejadas de los centros de salud”, sostuvo.

Por otro lado, los especialistas brindaron consejos para un corazón saludable que incluye controlar el peso y hacer ejercicio físico aeróbico (caminatas rápidas, trote o ciclismo) por lo menos tres veces por semana durante 30 minutos es esencial para fortalecer el corazón.

Además, seguir una alimentación equilibrada para disminuir tres de los principales factores de las enfermedades del corazón: colesterol elevado, hipertensión arterial y exceso de peso.

Cuidar el cuerpo es esencial

Los hábitos saludables incluyen limitar el consumo diario de sal e incorporar frutas, verduras, cereales, carnes magras y pescado.

Los nutricionistas aconsejan asimismo reducir el consumo de grasa y colesterol.

Además, indican que excederse de un consumo moderado de alcohol puede ocasionar problemas relacionados con el corazón, tales como presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, latidos irregulares y cardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco).

La exposición al humo de segunda mano también es una causa de enfermedad cardiovascular en los no fumadores, evitar el estrés, ya que puede dañar las arterias debido a una mayor producción de hormonas y a un aumento del flujo sanguíneo durante la respuesta al estrés, empeorando las enfermedades del corazón.

También llevar un control de la tensión arterial y realizarse un chequeo médico preventivo anual.

Las actividades físicas y juegos fueron los protagonistas

Son múltiples los beneficios que conlleva efectuar una actividad física cuando se está en la etapa de la adultez. Tal es el ejemplo que brindaron ayer las personas que asisten al Departamento de Adulto Mayor de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tras participar de la “Correcaminata” en Alto Comedero.

Emocionada y con muchas ganas de compartir su experiencia, Susana Ortencia de 72 años comentó que para ella, realizar el recorrido físico fue una complaciente oportunidad, “con mis compañeros hacemos actividades, como gimnasia y baile. Ahora estamos preparando nuestro equipo de vóley, además de otras actividades”, resaltó.

También participó Eva Lamas de 64 años, manifestó que las fuertes ráfagas de sol no impidieron que concretara los 4 kilómetros de caminata, “yo soy una persona que goza de un buen estado de salud, no fumo y tampoco tomo. También me mantengo en constante movimiento en el Departamento de Adulto Mayor”, indicó.

Por su parte, Teresita Rivera de 80 años se mostró alegre y sorprendida tras finalizar la caminata, “nunca había pensado que llegaría a caminar los 4 kilómetros, no tuve inconvenientes y me siento muy bien”, sostuvo.

A su turno, Ambrosia Montoya de 81 años, dijo que la actividad realizada en conmemoración al Día Mundial del Corazón fue muy buena, a pesar del sol pudimos participar de la correcaminata, es esencial concientizar en el cuidado del corazón y llevar un control de la salud”.

Juegos recreativos

Los estudiantes del Profesorado de Educación Física de Palpalá realizaron un circuito de juego en la cancha del Centro Cultural “Jorge Cafrune”, denomidado jugger, un deporte moderno que se juega con ponfes y simula batallas medievales.

Durante la mañana de ayer, los jóvenes que participaron de la correcaminata, organizados en equipos de cinco jugadores, llevaban una pelotita llamada Jugg al campo contrario para posarla en la base.

“Es un juego muy lindo y tiene un proceso de aprendizaje, en donde incorporamos deportes alternativos, juegos tradicionales y los circuitos funcionales de entrenamiento”, acotó el profesor Daniel Ariña.