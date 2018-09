Personas sordas solicitan accesibilidad en Jujuy

Hoy la situación de las personas sordas tiene un sinnúmero de conflictos. A la hora de querer acceder a un trabajo la falta de información les dificulta la posibilidad porque "¿quién va a elegir una persona sorda? Hay un desconocimiento de que nuestra lengua nos permite acceder a una vida normal", dijeron Matías Sajama y Arnaldo Chosco, presidente y vice de la Asociación Jujeña de Sordos acompañados de Angélica Gareca, presidente de la Fundación "Alas del alma".

Participaron ayer de una jornada de concientización y reflexión realizada en la peatonal Belgrano en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas.

Tienen una identidad y una lengua que los aglutina, son diferentes en cada país por lo cual hay muchísimas lenguas de señas en el mundo.

Por otra parte señalaron que hay mucha falta de accesibilidad. "Necesitamos urgente empezar a capacitar a las personas. Cuando tenemos que ir al hospital o en cualquier lugar público que refiere a la salud, las personas sordas y con diferentes niveles de audición nos vemos en la gran dificultad de no entender a quien atiende. Algunos usan barbijos, y por ejemplo, si yo tengo algo de lectura labial me dificulta hacerlo; además no todas las personas que trabajan en salud saben lenguas de señas, no todas tienen intérpretes en las oficinas públicas de salud. Nosotros necesitamos que haya intérpretes en varias instituciones públicas, que consideren que tenemos derechos, no estamos en desventaja, no somos pobrecitos ni discapacitados y por eso nos tienen que ayudar". "Cuando queremos acceder a información pública que todos los oyentes tienen, por ejemplo de alertas o urgencias metereológicas, cómo nos enteramos, quién nos avisa, y por eso debemos estar pendientes de nuestros padres o familia, esperando todo el tiempo que ellos nos estén ayudando. No es lo que queremos, tenemos una familia propia".

Chosco detalló que él tiene su familia de tres personas, dos son sordas y un hijo oyente, no vive con sus padres y necesita que la información sea accesible.

En ese contexto destacaron que "la lengua de señas es la lengua de nuestra comunidad, nos solucionó la vida siempre. Necesitamos accesibilidad en Jujuy. Estamos dando pasos, es verdad, y por ejemplo estamos sensibilizando a las personas oyentes de que las personas sordas no tenemos discapacidad, no somos menores intelectualmente, tenemos opinión, voto, capacidad de reflexión propia, podemos tomar decisiones y solamente le pedimos que nos preste la voz a alguien para poder decir nuestra opinión. Esa apertura mental que deben tener las personas que escuchan, eso es la accesibilidad para nosotros".

En referencia a la educación de las personas sordas especialmente en las escuelas de la provincia señalaron que "notamos que hay mucho sufrimiento, nosotros tenemos muchos dolores. No hay capacitación en los profesionales. Los niños no saben lengua de señas, está pasando algo en las escuelas de sordos que no acceden a la lecto-escritura, que no conocen su cultura, su historia. Necesitamos que haya personas sordas adentro de las escuelas de sordos. Entendemos que en nuestra comunidad se puede empoderar y acceder a cualquier lugar del mundo, trabajo, salud, etc., necesitamos recibir la misma formación cultural que reciben las personas oyentes. Entonces a veces veo que se equivocan los objetivos y por eso hay tantos problemas con estos niños".

Promoverán ley para que se oficialice la lengua de señas

Por otra parte, ejemplificaron que hay universidades públicas donde van todos. Destacaron que “hay una universidad en Paraná que abrió una carrera exclusiva para personas sordas”.

Explicaron además que “en este momento en la Facultad de Humanidades de la Unju hay personas sordas enseñando nuestra lengua junto a intérpretes. Tienen que saber que esta Facultad hace este trabajo muy bien, que contrató una persona sorda para que dé su propia lengua y contrata un intérprete para que ponga la voz”.

Respecto al desarrollo de una aplicación para ayudar a oír a las personas sordas, el vicepresidente de la Asociación indicó que las personas oyentes que desarrollaron esta aplicación, primero, son jujeños y son un orgullo porque piensan en las personas sordas. “Yo probé la aplicación, y de verdad funciona”, apuntó Arnaldo Chosco.

De todos modos dijo que “es importante que sepan que las personas sordas hablamos lengua de señas primero, y después iniciamos rehabilitaciones de otras lenguas”.

Agregó que “nuestro desafío más soñado es que nuestra lengua sea respetada por todos, que dejemos de vivir situaciones de discriminación y por eso vamos a buscar que se promueva una ley desde la Asociación Jujeña de Sordos, para que se oficialice la lengua de señas de la comunidad sorda, que cuida nuestro patrimonio lingüístico y nuestra identidad, y que nosotros somos quienes trabajamos con personas oyentes que son nuestros intérpretes, que somos los que podemos corroborar si alguien puede o no saber lenguas de señas”.