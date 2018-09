"Vamos a proteger el patrimonio de los jujeños"

El fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy Mariano Miranda se refirió a la demanda que lleva adelante el dueño de Canal 2 Eduardo Cammuso contra el Gobierno por una supuesta deuda por publicidad impaga, que según los cálculos del demandante llegaría a los 200 millones de pesos. Al respecto dijo que velará para "proteger la integridad del patrimonio de todos los jujeños" al mismo tiempo que indicó que será la Justicia la que determine el monto de la deuda y que el Estado no dará lugar a un pago de intereses desmedidos e irrisorios.

Miranda denunció un cambio editorial rotundo del multimedio Canal 2 que fue coincidente con el cese de las negociaciones.

En cuanto al proceso judicial, Miranda detalló que existe una demanda civil realizada por una empresa denominada como Samal SRL para reclamar al Gobierno una deuda por publicidad impaga o facturas pagadas fuera de término. Según consta en el expediente, esa deuda asciende a los 14 millones de pesos en concepto de publicidad realizada entre los años 1989 y 1995. En el año 2000 y 2003 el Gobierno hizo un reconocimiento de la deuda en valores históricos a 55 mil pesos un rubro, otro por 88 mil pesos y un tercero por 5 mil pesos. "Sobre estos montos es que el titular del multimedio Canal 2, Eduardo Cammuso, pretende cobrar sumas superiores a los 200 millones de pesos", aclaró el fiscal de Estado.

Sobre el reconocimiento de la deuda Miranda informó que hay un acto de reconocimiento durante el Gobierno de Eduardo Fellner en octubre del 2000 y en abril del 2003, por eso las demandas fueron iniciadas en el 2010 previo a la prescripción liberatoria. Y que a partir de ahí el proceso judicial está abierto, ya que aún no hay sentencia y que mediante las pericias contables se debe calcular hasta cuánto asciende la deuda al día de hoy. "Si le aplicamos una tasa activa sobre los distintos rubros, no se llegaría a los 700 mil pesos desde el año 2000 o 2003 según corresponda. Nosotros ya habíamos hecho las presentaciones en el expediente para que sea la Justicia quien determine el monto real de esa deuda y si es que existe deuda por parte del Gobierno de la Provincia", dijo el funcionario.

Origen de la deuda

Por otro lado, el fiscal dijo que hay un dato a tener en cuenta en el proceso de gestión de la deuda que llama la atención, comentó que "debemos tener en cuenta que esta deuda se originó por publicidad oficial contratada a Circuito Cerrado Jujuy que es quien le cedió a una empresa de nombre Partax SA que es una sociedad anónima. Esta sociedad anónima le cede la deuda a título oneroso a Samal SRL que es quien en definitiva demanda al Gobierno de la Provincia. Desde Samal SRL, es Eduardo Cammuso dueño de Canal 2 quien reclama la deuda al Estado provincial.

¿Lavado de activos?

De esta situación, Miranda señaló como llamativo que el crédito fue cedido por Circuito Cerrado Jujuy a Partax por una suma de 170 mil pesos en el año 2005 y que con posterioridad y a los pocos meses fue cedido nuevamente a Samal SRL por la suma de 32 mil pesos, un monto cinco veces inferior a la primer cesión, "acá podríamos estar en presencia de una maniobra de lavado de activos, que será algo que determinará la Justicia o de un vaciamiento malicioso de una empresa. Luego cuando Samal presenta la planilla actualizada en el 2006, calcula la deuda en 14 millones de pesos cuando había adquirido el crédito por 32 mil pesos".

Cambio editorial rotundo

Sobre la denuncia de los diputados del Bloque de la UCR quienes aseguran que Canal 2 ejerce una acción de extorsión y chantaje sobre el Gobierno buscando el pago de la deuda, Miranda dijo "yo notó muy llamativo el hecho de que en estos últimos meses haya ocurrido un cambio rotundo de editorial de este multimedio para con el Gobierno. Hubo un cambio drástico que fue coincidente con el cese de las conversaciones tendientes a una conciliación en este proceso judicial".

"Si se trata de una maniobra de extorsión o chantaje lo tendrá que determinar la Justicia. Pero es visible que con este cambio de editorial se están difamando abiertamente las acciones de gobierno y a aquellos funcionarios que las llevan adelante.

Sobre si se estiman demandas al respecto aclaró que serán los funcionarios los que deberán decidir que "si se consideran extorsionados o chantajeados tendrán que hacer la denuncia correspondiente".

Explicó que como Estado, "estamos en medio de un proceso civil en donde se tiene que determinar el monto de la deuda, ya que únicamente pueden ser sujetos pasivos del delito de extorsión o chantaje las personas físicas y no una persona jurídica como es el Estado provincial".

Para finalizar el fiscal de Estado reiteró que su deber es velar por el patrimonio íntegro de todos los jujeños y que no se abonarán deudas calculadas con interés exorbitantes sino que será la Justicia la que definirá cuál es el monto a pagar.

“No toleraremos el chantaje”

“No toleramos el chantaje que nos quiere imponer económicamente este empresario”, expresó previamente el diputado Alberto Bernis sobre Eduardo Cammuso.

En las últimas semanas recrudeció la tensión entre el Gobierno de la Provincia y Nortelevisa por una deuda que la empresa reclama al Ejecutivo provincial. Sobre el tema, el vicepresidente del Comité Provincial de la UCR Alberto Bernis, fue tajante y sostuvo que el multimedio que congrega a Canal 2, Radio 2 y Jujuy Al Momento, realizó un chantaje y extorsionó al Gobierno.

“El Gobierno está recibiendo un chantaje por parte del empresario Eduardo Cammuso. Esto es preocupante porque los medios deben comunicar las acciones que realiza el Gobierno. Sin embargo, notamos que últimamente ese multimedio se dedicó a difamar, desprestigiar y decir cosas que no corresponden”, expresó el diputado Bernis.

En ese sentido, aclaró que el Gobierno de la Provincia es respetuoso con la libertad de prensa: “Aceptamos las críticas que vienen del periodismo pero lo que no toleramos es el chantaje que nos quiere imponer económicamente este empresario”, manifestó.

Sobre la deuda que exige Eduardo Cammuso, Bernis indicó que ese empresario pretende que se le pague una suma de $ 224 millones cuando en el año 2000 la cifra apenas era de $ 55 mil pesos.

“A partir de que el gobernador Gerardo Morales se negó a pagar esa suma de dinero, el multimedio empezó una campaña de chantaje, apriete y extorsión. ¿Cómo es posible que un canal en su editorial hace tiempo hablaba bien del Gobierno pero de repente se cambian las cosas y todo lo que publican es negativo?”, se preguntó el legislador provincial.

Por ello, Bernis indicó que desde la Unión Cívica Radical acompañarán la decisión del primer mandatario provincial de no pagar la deuda por considerar que “no corresponden los intereses desmedidos que se le aplican” y pidió que los periodistas del multimedio Nortelevisa no se victimicen, aclarando que la demanda es contra el medio y no contra los trabajadores.

Los recursos van a los jujeños

La diputada Gabriela Albornoz días pasados acusó al empresario Eduardo Cammuso de emprender una campaña de difamación, coacción y desestabilización en contra del Gobierno provincial por una deuda “ilegítima”.

De esa manera Gabriela Albornoz respaldó la postura del radicalismo jujeño, expresada por el vicepresidente del Comité Provincia, Alberto Bernis, en contra del empresario multimediático Eduardo Cammuso, por “chantaje, extorsión y desestabilización”.

“El multimedio de Cammuso ha iniciado una campaña de desprestigio y desinformación de la gestión de gobierno, ante la negativa del gobernador Morales de pagarle 224 millones, deuda a todas luces ilegítima”, indico la diputada Albornoz, tras lo cual afirmó que mientras gobierne el Frente Cambia Jujuy, “los recursos van a ir para cubrir las necesidades de los jujeños y no para los bolsillos de empresarios irresponsables e inescrupulosos”.

Reflexionó acerca del significativo rol que cumplen los medios de comunicación en democracia y lamentó que desde Canal 2 se realicen maniobras de extorsión.