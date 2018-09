Bro, ATR, Tuvi, algunas de la nuevas palabras que utilizan los adolescentes

Seguro escuchaste alguna vez una de ellas pero no conocías su significado. Entra y enterate.



Los jóvenes desde siempre han generado su propio vocabulario a la hora de hablar entre ellos, pero muchas veces esas palabras se trasladan a conversaciones con mayores. Por suerte en esta nota te ayudamos a entender cada una de ellas.

1. Skere

Es un modismo, utilizado al final de una oración afirmativa para determinar que un acontecimiento presente o futuro es bueno.

Suele conllevar más de una letra "e" al final a la hora de escribirse.

Proviene de Estados Unidos, popularizado por artistas de trap tales como Lil' Pump y que tiene su extensión en Sudamérica por artistas del mismo género musical como Duki.

"Hoy nos vamos de fiesta, ¡skere!"

2. Corte

Se utiliza como sinónimo de "tipo" "osea" y "como". Por ejemplo:

"Nada corte yo le dije que no fui y no me creyó"

"Corte que se hacia el desentendido"

3. Tuvi

Se usa para referirse a la madre (vieja) de otra persona. Generalmente también se la utiliza como para un insulto o ironía hacia la otra persona.

- "Quien se comió el último alfajor?"

Tuvi

4. Abeja

Se utiliza cuando alguien es muy molesto.

"Que abeja es tu hermano"

5. Malfla

Se usa para decir mala suerte.

"Me robaron el auto, malfla"

6. ATR

Significa las silabas de la frase a "A todo ritmo", la cual en Argentina se expresa cuando estamos alegres, eufóricos y con ganas de salir a pasear con amigos o a una fiesta.

7. Ñeri

Proviene de la palabra compañero para referirse a los amigos. (Ñeri es la abreviación de compañeri)

"¿Todo piola ñeri?"

8. Taraoh eh

Esta frase surgió a partir de un vídeo, en el que un chico que grababa un supermercado chino, y la dueña le dice que no tiene que grabar. Al enojarse le dice: "taraoh eh".

9. Bardear

Insultar, ofender, decir groserías.

10. Bambi

Dícese de una muchacha de clase media/alta con looks finos y sensuales.

11. LJ

"LJ" es la abreviación de 'lo juimo': término coloquial para expresar "Nos Fuimos" o "Me Voy", al retirarse de un lugar.

12. TMW

Significa "Ta manija Wacha", como para describir una situación en la que estás muy eufórico.

13. MiliPili y Tincho

Palabra usada para nombrar a las chicas de clase alta. El término nace de la combinación de los nombres Milagros y Pilar porque supone que son los nombres más utilizados por las familias adineradas, al igual que Martín, del que deviene el diminutivo Tincho.

14. RT

Se utiliza con la intención de querer decir lo mismo que dijo el otro o al estar de acuerdo con algo. Proviene del vocabulario utilizado en la red social Twitter, al momento de compartir un tweet: retwittear (RT).

15. Same

Se usa cuando alguien dice algo y vos pensas, sentís u opinas lo mismo.

- "Tengo sueño"

- "Same"

- "Hace calor"

- "Same"

16. Ahre

Frase que se usa para decir que algo es broma o mentira.

17. Bro

Es un modismo, hace referencia a "brother" (hermano).

"¿Cómo andas bro?"