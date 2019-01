Todos los festivales del verano 2019

Domingo 13: Alan Guillén, Alborada, Alfredo Monzón, Ballet Oficial, Daniel Giménez “a pura guitarra” (Mburucuyá), Dúo Soto-Godoy (Chaco), Eustaquio Miño y su conjunto, Facundo y Nazareno Duarte, Hernán Crespo (Bs. As.), Jorge Suligoy (Santa Fe), Los Núñez (Misiones), Mosahíro Aoki (Japón), Ofelia Leiva, Pomberitos Cantores con el Ballet del museo de Artesanías, Rolando Percy (Paraguay), Sofía Morales (San Miguel), Susy De Pompert, Tilo Escobar (Bs As), Vicky Sánchez, Yangos (Brasil)

Lunes 14: Chango Spasiuk, Chingoli Bofill, Damián Ayala y su conjunto (Goya), Gabriel Cocomarola, Giannela Niwoyda, Homenaje a Marta Quiles, Hugo Leiva y la Nueva Estirpe, Jorge Acuña (Chaco), Juliano Javosky (RS-Brasil), La Pilarcita, Los Pibes del Chamamé (Paraguay), Lucas Segovia (Chaco), Raulito Alonso, Ricardito Silva (Goya); Santiago Urquidez, Sergio Tarnowski (Misiones), Soledad Pastorutti, Tito Avalos-Fernando Yance (Formosa)

Martes 15: Alejandro Brittes Arg/Brasil (RS), Amadeo Campos y su trío (San Roque), Amandayé, Cecilia Benítez, Emboyeré (Goya), Emilianito López y su Conjunto (Bs As), Ismael Echagüe y su Guitarra Norteña (Paraguay), Jorgelina Espíndola, Los Amarilla, Los Blanco (Bs. As.), Los Sheridan (Mercedes), Nino Ramírez (San Miguel); Orquesta Folklórica de la Provincia de Corrientes, Paquito Aranda, Rubén Rodríguez (Curuzú Cuatiá), Sangre Paiubrera (Mercedes), Tajy con Juan Pablo Barberán

Miércoles 16: Antonio Tarragó Ros c/ Irupé Ros, Ariel Acuña y Rocío Ayelén, Benítez y Benítez (Misiones), Cacho Espindola y su grupo Integración Grupo Integración, Franco Perroni, Gabino Chávez (Bs As), Grupo Yapeyú (Bs As), Irundy, Juanchi Cabrera, Juancito Güenaga y su conjunto, Los Hijos de los Barrios con Rodrigo Tapari, Lucas Monzón (Chaco), Luiz Carlos Borges (RS – Brasil), Marcelo Rojas (Paraguay), Pajarito Silvestri y su grupo Enramada (Entre Ríos), Patricia Gómez (Santa Fe), Ramiro Ojeda y su grupo, Santiago Torres (Bs. As.), Tallarín y su Espuela del Litoral