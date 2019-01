"Debemos saber a qué juegan nuestros hijos"

Los niños y adolescentes de la provincia se encuentran en época de vacaciones, por esa razón disponen de una mayor cantidad de tiempo libre para recrearse y divertirse. Las actividades que más desarrollan durante este período involucran el uso excesivo de la tecnología (videojuegos, celulares y redes sociales). Por ese motivo los expertos recomiendan que deben utilizarse en un período que no supere las 2 horas por día.

Consultada por El Tribuno de Jujuy, la licenciada en Psicopedagogía Romina Tarifa dijo que "en esta época los niños y adolescentes poseen una mayor disponibilidad de tiempo y energía para poder llevar adelante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, de los videojuegos y de las redes sociales. Por ende los adultos debemos estar atentos y tenemos que conocer el uso que le dan a las tics, de esta manera podremos comprenderlos".

Agregó que "la tecnología se está incorporando cada vez más al desarrollo de la vida de las personas, actualmente las tics ordenan parte de nuestra vida y se involucran en la cuestión educativa, laboral, social y cultural. Los chicos generalmente la utilizan con la intención de comunicarse y divertirse. Hay juegos que demandan una mayor cantidad de lectura para poder resolver problemas, requieren de un determinado trabajo mental que ayudará en el desarrollo educativo del usuario".

También manifestó que "los adultos debemos observar la reacción que presentan los niños frente a determinados juegos, ya que no todos reaccionan de la misma manera. Existen algunos videojuegos y redes sociales que los impactan más. No podemos ser indiferentes al uso de la tecnología, nos puede gustar o no, pero la realidad indica que si se hace un uso productivo y responsable de las tics, estamos forjando el desarrollo sociocognitivo de los chicos".

Destacó que "el tiempo de uso de la tecnología varía según la edad del niño, si su objetivo es entretenerse se recomiendan una o dos horas de juego por día, ya que no se debe estar jugando durante seis o siete horas seguidas. Los adultos debemos saber a qué están jugando nuestros hijos, no podemos dejarlos jugando solos sin ningún tipo de supervisión". "Los niños deben jugar frente a una pantalla que todas las personas puedan ver. De esa manera cuando una persona circule podrá observar el juego que se está llevando adelante. No se recomienda que un chico se quede encerrado solo en su habitación, porque en esas circunstancias se perdería el control y no sabríamos a qué está jugando".

Por último, expresó que "durante el período de vacaciones se deben realizar diversas actividades al aire libre, los niños y adolescentes necesitan juntarse con personas de su misma edad, en estos momentos ellos tienen que convivir, hablar y hacer deportes junto a sus pares. Es muy importante que esa interacción esté siempre presente, ya que se necesita generar un equilibrio con las actividades recreativas, dinámicas y deportivas que implican el movimiento del cuerpo". (Eduardo Ochoa)