Ablación de tumores hepáticos por microondas

Se trata de un tratamiento indicado para pacientes que no pueden someterse a una intervención quirúrgica.

Por primera vez en Jujuy se realizó un novedoso tratamiento para la ablación de tumores cancerígenos alojados en el hígado con una técnica mínimamente invasiva.

Patricia Gallardo, titular de la Fundación "Sayani", indicó que con la colaboración de muchos actores se logró realizar en Jujuy la ablación de un tumor hepático de forma mínimamente invasiva. Se utilizó tecnología norteamericana que consiste en la utilización de un instrumento similar a una aguja que se introduce en el tumor para destruir las células malignas a través de microondas.

Es un procedimiento inédito en la provincia indicado para pacientes que no pueden someterse a cirugías.

"Para nosotros es fundamental dar asistencia al paciente con una enfermedad hepática, como cáncer de hígado al igual que la capacitación al equipo de salud para que se pueda seguir realizando este tipo de tratamiento acá en Jujuy", indicó Gallardo.

La médica explicó que el cáncer de hígado es uno de los que tiene mayor mortalidad en el mundo. "Hay tratamiento curativo como el transplante hepático o las cirugías y para los pacientes que no pueden hacerse ese tipo de tratamientos, existe la técnica que se denomina ablación con microesferas".

Para lograr que un paciente acceda a ese tratamiento se logró una articulación entre un sanatorio de esta ciudad, el ISJ, los doctores Shigero Kozima, jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del hospital "Cosme Argerich" de Buenos Aires, Patricio Malizia profesional jujeño y la especialista de producto de unidad gastrointestinal y hepatología de la empresa Medtronic, Cecilia Cusinato. Esta articulación fue impulsada por la Fundación "Sayani" a través de Patricia Gallardo.

Desde "Sayani" explicaron que Jujuy es una provincia con alta mortalidad por enfermedades hepáticas: una persona muere cada 48 horas por enfermedades hepáticas y un porcentaje importante de esas muertes son por cáncer de hígado. "Lamentablemente estamos llegando tarde al diagnóstico cuando ya no hay tratamientos curativos para hacer", agregó Gallardo. Por lo que desde la entidad se esfuerzan por fomentar el diagnóstico precoz que haga posible acceder a un tratamiento. Gallardo destacó que realizar este tratamiento en Jujuy evita el traslado de la paciente a Buenos Aires y todos los gastos que ello implica.

Mínimamente invasivo

El médico que realizó el tratamiento, Shigero Kozima, lo calificó como innovador, "es uno de los pocos casos hechos en Argentina y en Sudamérica y todavía no se ha hecho en Brasil, en Perú o Chile. Es una tecnología nueva ablativa de un tumor en una forma mínimamente invasiva ayudados por imágenes ya sea por tomografía o ecografía".

Sobre el caso de la paciente jujeña indicó, "en el caso de esta paciente se realizó por ecografía porque se veía muy bien la lesión. El tratamiento consiste en colocar una antena, ya que el tratamiento es a través de un método físico de ablación como la utilización de las microondas, en una esfera de 5 centímetros que genera calor. Ese calor alcanza los 100 grados y logra la destrucción total del tumor dentro del hígado de la paciente sin necesidad de operarla o hacer un tratamiento más invasivo que el de una simple punción. El método tiene algunas complicaciones que son inherentes al tratamiento local, como dolor o hemorragia, pero el paciente no recibe un tratamiento sistémico. No tienen efectos secundarios en otros órganos porque no es un tratamiento sistémico como puede ser la quimioterapia sino que trata la lesión para que quede necrosada o muerta dentro del órgano del paciente".

El especialista aclaró que no es un tratamiento apto para todos los pacientes sino que deben reunir características particulares o que no sean aptos para una cirugía.

Aplicación del tratamiento

Esta es una tecnología novedosa en el país y Sudamérica, por lo que haber logrado que se realizará en la provincia es un gran paso para los especialistas en el tema. Desde la Fundación “Sayani” indicaron que realizarlo en Jujuy es la consecuencia de un trabajo coordinado centrado en las necesidades del paciente.

La técnica Cecilia Cusinato explicó que “la tecnología es de origen americana, es un generador de energía de microondas que a través de ciertos patentamientos especiales logra crear una esfera alrededor del tumor”. “Los médicos tienen la parte más difícil que es la selección del paciente y guiar esta antena similar a una aguja que se inserta en el centro del tumor y desde allí libera esta energía hasta quemar las células malignas. Brinda un tratamiento con un resultado muy bueno para la calidad de vida del paciente.

La importancia de la gestión y la articulación

Para que esta paciente pudiera acceder a este tipo de tratamiento sin tener que afrontar los costos de trasladarse a otra provincia junto a su grupo familiar, fue necesaria una serie de articulaciones que permitieran que la obra social Instituto de Seguros de Jujuy autorizara la compra del material necesario y que los médicos especialistas llegaran a la provincia y pudieran capacitar a profesionales locales que podrán realizar tratamientos a futuro.

La gestión del aspecto burocrático fue encarado por la Fundación “Sayani” que considera oportuno reunir a todos los recursos en pos de una mejor calidad del vida del paciente.

Gallardo explicó que la Fundación “Sayani” tiene tres ejes de acción: la asistencia, la capacitación de los equipos de salud y la gestión y calidad. Dentro de la gestión se realizan las articulaciones con las obras sociales mostrándoles el costo beneficio de que un paciente no sea derivado a otra provincia.

Gallardo comentó que el caso fue diagnosticado en noviembre y discutido en un ateneo con médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. Y que a partir de allí solo tardó un mes el trámite para lograr que la obra social autorizará el tratamiento y la concreción del mismo.

La referente destacó que fue un trámite rápido gracias al interés de todos los actores.