Hay mucha ocupación hotelera sin reserva previa en la provincia

Aunque algunos empresarios hoteleros se quejan por la poca reserva, el secretario general de la Utghra Seccional Jujuy, Juan Carlos Martínez, señaló que se espera una muy buena ocupación hotelera, por cuanto que se está dando mucha ocupación sin reserva previa.

En su análisis, el gastronómico indicó que, más allá de la crisis económica que estamos viviendo, esta es una provincia bendecida que "hace rato que estamos siendo beneficiados con un turismo interno y que ya desde el año pasado volvió el turismo extranjero a Jujuy". Dijo que eso benefició mucho más allá de la constante suba de la materia prima que está afectando al sector gastronómico, pero la actividad sigue moviéndose.

En cuanto a la actividad del trabajador señaló que "en los últimos meses del año pasado sufrió una reducción horaria y hubieron algunos despidos, porque lamentablemente en nuestra actividad tenemos más de un 35 % de trabajadores en negro o que están en forma irregular. Y los fines de semana es cuando más se ocupa a la gente, donde se hace más difícil controlar, y también tenemos un Ministerio de Trabajo que no ayuda a corregir las distintas falencias laborales que estamos viviendo. Se hace muy difícil y solamente le pedimos al Ministerio que se haga cumplir con el convenio colectivo de trabajo".

Denunció además que "también hubo quitas de horas extras a fines del año pasado, donde se produjeron pocos despidos pero sí reducciones horarias, y en algunos casos hasta se adelantaron vacaciones. Por ahí la media jornada mentirosa que se da más en el Norte, donde el empleado trabaja más de ocho horas y el empresario lo declara por cuatro horas evadiendo así aportes y contribuciones. En ese aspecto el único perjudicado es el trabajador, ya que su aporte a la jubilación es poco y dado el caso de despido lo hacen con media indemnización al estar asentado en blanco sólo con cuatro horas, le corresponde lo que dice el recibo. En el mejor de los casos, les están pagando en negro el resto del salario para completar lo que dice la escala. O sea, hay muchas irregularidades, vuelvo a decir, no se tiene mucho apoyo del Ministerio de Trabajo, que está funcionando peor que cuando era una simple Dirección".

Diversidad de falencias

En otro orden de cosas, Martínez refirió que "hay una diversidad de falencias donde en esto no hay que echarle culpa al Estado, porque siempre he dicho que tenemos que recuperar un cordel del diálogo entre empresarios, sindicato y el Gobierno, para ver cómo lograr que Jujuy capital se convierta en un polo distributivo que está fallando. También desde el Norte muchas veces tenemos la falencia cuando colapsan los servicios, eso pasa en la temporada alta y no somos capaces de sentarnos en una mesa y ver cómo solucionamos las cosas".

Más adelante se mostró optimista al decir que "el dólar alto perjudica algunas actividades, pero al sector del turismo, a la hotelería y a la gastronomía lo va a beneficiar, dado que hay muchos extranjeros que están viniendo, el argentino está haciendo un turismo más interno".