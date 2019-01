Músico Jorge Cumbo actuará mañana en Tilcara

TILCARA (Corresponsal). Jorge Cumbo llega a San Lorenzo, Salta, y se detiene un rato para atender el teléfono y que podamos entrevistarlo. Cuando empieza a hablar, vuelve a mi memoria aquella publicidad de cigarrillos, cuando la bella Claudia Sánchez, en 1977, esquiaba mientras sonaba Nadita Nai Nai con la quena de Cumbo, un hermoso sonido tropical suyo con letra francesa, aunque sus vientos ya habían recorrido el mundo interpretando el "Cóndor Pasa" junto a Paul Simon.

No es por ello, sin embargo, la entrevista, sino por la presentación que hará mañana a las 20 en la sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec), y cuando le preguntamos por el Jorge Cumbo de hoy, siente la necesidad de remitirse a cuando "me metí en un laberinto electrónico, tecnológico, allá por el 72, viviendo en París. Entonces la tecnología estaba al alcance de mi mano, aunque no de mi bolsillo, apareció un tecladito que se llamaba minimoog y tuve la oportunidad de comprarlo usado".

Recuerda que "me lo llevé a casa y empecé a jugar con las cañas y los sikus y las quenas y el charango con el minimoog, y empecé a ver ese encuentro de lo milenario con lo actual o lo de mañana. Tenía un disco de cabecera, de George Harrison, "Wonderwal Music", y el tipo mezclaba su música con música hindú. Aparecía la cítara, aparecían las tablas, todo mezclado con la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, y encontró la fusión de dos culturas que le dio un resultado superinteresante".

Así nos cuenta que "me pregunté por qué no hacer lo mismo, fusionar la tecnología con las quenas y las cañas milenarias. Ahí empezó la cosa, y en Francia viví hasta el 76, hice un grupo donde había violoncelo, bajo eléctrico, charango, quena, llego a Argentina y en el 77 grabé mi primer disco solista, que se llamaba "La Nieve y el Arco Iris", y ya ahí puse mezclas a las que nadie se había arriesgado".

Nos dice que "a los temas les ponía huayno rock, zamba folk, fusionaba los géneros con otros nombres porque ya no eran zambas ni chacareras tal como se las conoce como puras. Fusionaba colores, instrumentos, ritmos, lo argentino, lo sudamericano, más lo tecnológico, más lo que venga. Yo pasé por muchas etapas folclóricas, clásica, música coral, pero no un rato sino un ratazo".

CON MICAELA CHAUQUE / CUMBO COMPARTIRÁ ESCENARIO CON LA VIENTISTA JUJEÑA.

Le preguntamos por la época de Paul Simon, y dice que "fue en el 73 con dos giras muy grandes. Uno de los temas, que se llama "Como Llegar a Vos", que lo hice para mi hijo, está hecho con una guitarra folk como la tocaba Paul Simon, porque de estar con él, de escucharlo, me llevé un cacho suyo en mi crecimiento. Y era un tema folk, cantado y con quenas atrás. Pero volviendo a este pasado que me transporta al presente, fue que empecé con esto de cañas y computadoras". Define que "mezclé todo lo que es Sudamérica. Uno de esos temas es "Guantanamera", que lo hacía cuando tocaba en el subte, en los restoranes, porque nos hacía ganar guita que la gente dejaba en el sombrero. ‘Guantanamera’ se tocaba muy con jolgorio, divertido, pero me di cuenta que tenía un texto hermoso que se perdía porque la gente bailaba sin prestarle atención a la letra, y actualmente lo tengo en mi repertorio con un arreglo con el texto en primer plano".

Nos habla de "Vieja York, porque en un momento en que estaba en Nueva York me llaman de Perú para filmar y escribir un método de quena, y estuvimos en Machu Picchu. Vuelvo a Nueva York, que también tiene su encanto, pero que me pareció entonces Vieja York, y compuse un huayno que tiene un clima muy andino mezclado con un rock & roll podrido y rapero".

Así llega a "lo que traigo a Tilcara: una vieja historia que yo creo que tiene vigencia, y es mi costado solista. Me gusta tocar solo con las maquinitas tanto como con orquesta de cuerdas, de lo que ahora sale un disco para cañas y cuerdas, o con gente que toque folclore, que toque jazz, pero yo siempre le voy a meter una chacarera, un huayno o una cueca. Gran parte es lo que hice en el ochenta, pero también ‘Corazón Riojano’, una chaya que compuse hace un año y medio".

Con respecto al show, agrega que "Micaela Chauque va a tocar algo. La fui a ver en Buenos Aires en la Usina del Arte, y soy fanático. Quisiera aprender todo lo que ella sabe de lo norteño, de lo jujeño y que ella pudiera arrimarse a lo mío, porque tiene la cabeza abierta a todo lo que pasa en la cultura del planeta, y a la vez tiene lo que yo no tengo y quisiera tener".