Una medida cautelar prohibe obras en el cerro de 7 colores

Vecinos de Purmamarca consiguieron ayer una medida cautelar de los Tribunales de la Provincia, en la cuestión de fondo que es el amparo solicitado de acuerdo a la denuncia radicada, por las acciones efectuadas por Edgardo César Demetrio Vilte al levantar un cercado, y anunciar la construcción de un anfiteatro sobre la falda del cerro de los siete colores.

La letrada patrocinante de los vecinos, Claudia Cecilia González, recordó que "el anuncio de construir un anfiteatro fue con posterioridad al cercado y a prohibir el ingreso de un camino que es tradicional e histórico, y que no iba a poder acceder la gente al cerro de los siete colores. Entonces, como no teníamos en claro y ante el estrépito que significó eso y la preocupación de los vecinos, vinimos a la Justicia porque, no había y entiendo que no hay habilitación ni permisos municipales".

Agregó, "desconocemos cómo se dio una venta, de un bien que claramente es del dominio público del Estado, por lo cual vinimos a la Justicia y como estamos en época de feria, conseguimos una medida cautelar. Y el sustrato, la cuestión de fondo del amparo que justamente es salvaguardar lo que entendemos que es un bien del dominio público para el provecho de todos los jujeños, en defensa de eso, el amparo que es el objeto principal será tratado a partir del mes de febrero".

Apuntó, "desde ayer tenemos una medida cautelar firmada por la juez de Feria, Alejandra Caballero donde se le prohibe a Edgardo Vilte, hacer cualquier obra de construcción, gestionar una habilitación o un permiso para cualquier actividad comercial en el cerro de los siete colores, que significa alterar la situación que existe hasta ahora".

En cuanto a los anticipos efectuados a la prensa por Edgardo Vilte, la doctora González acotó que "debería primero informarse de cuáles son los permisos y habilitaciones que necesita, porque eso no se ha gestionado, esta no es una situación de "yo quiero y hago lo que quiero". Nosotros desconocemos absolutamente todo, y los usuarios en general, porque acá se trata también de usuarios además de vecinos de ese bello paseo natural, que tenemos derecho a la información. Tenemos derecho a que nos digan que si él compró, quién le vendió y cómo se vendió, cómo se tramitó. Si él proyecta hacer algún emprendimiento cultural y comercial al que cualquier dueño tiene derechos, veremos en todo caso la compatibilidad del derecho del dueño de una propiedad que son derechos individuales, y lo que se llama derechos colectivos, que son los que tenemos a acceder y a disfrutar de esa maravilla que es el cerro de los siete colores".

Por lo tanto, puntualizó, "ya conseguimos la medida cautelar, ese es todo el trámite que se va a sustanciar ahora, porque lo otro no es materia de Feria. A partir del primer día hábil de febrero, la causa retorna al doctor Enrique Rogelio Mateo que es el juez original en la Cámara 2 en lo Civil y Comercial, y a partir de allí correrán traslado del amparo, citarán a una audiencia, nos escucharemos y demás".

“Estar atentos a que se respete”

REUNIÓN / LOS VECINOS DE PURMAMARCA SE ORGANIZARON CONTRA EL CIERRE. (ARCHIVO)

Selva Vilte, una de las vecinas de Purmamarca, dijo, “estamos tranquilos como siempre lo estuvimos. Sabemos cuándo los derechos colectivos están por encima de los particulares, la Justicia tiene que apoyarnos”.

Añadió, “estamos en nombre de una gran comunidad colectiva que está apoyando este pedido, e inclusive económicamente porque todos estamos poniendo para poder defender nuestros derechos”.

Al respecto, opinó además, “creo que es importante que la prensa siempre ofrezca a la comunidad, las dos voces bien claritas y transparentes para que la opinión pública forme su propios juicios en base a la verdad y a la Justicia, no a las especulaciones. Ahora la comunidad, estará atenta a que se respete la medida cautelar, es fundamental que las autoridades tomen nota de esa medida y saber que estamos todos unidos en defensa de esos derechos. Queremos que quede bien en claro: esta lucha es una unidad de esfuerzos, de voluntades de toda una población que sabe que los derechos de uno terminan cuando comienzan los del otro, pero que los derechos colectivos están por sobre todos los intereses particulares”.

Con los turistas y el pueblo

A su turno, Lautaro Patagua apuntó que “más allá de ser jóvenes, estamos en esto con los turistas y el pueblo con su apoyo porque por toda la gente hizo que tenga repercusión, se llegue a esta instancia, y es que se logró encaminar esta demanda”.

Finalmente, Sara Murat y María Laura Chávez, también vecinas de la población quebradeña, reflexionaron que “cuando un pueblo se moviliza, cuando un pueblo se organiza y lucha, creemos que es el mejor camino que podemos adoptar para garantizar estos derechos, tanto del cerro de los 7 colores como también el otro conflicto que hay, que es el de la lagunita con el tema del agua, y que se está peleando. Creo que Purmamarca hoy está de pie”.