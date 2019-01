La hermana de Thelma Fardin no le cree: "Estoy segura de que Darthés no la violó"

Un inesperado testimonio salió a la luz en la mañana del viernes cuando Carla Lescano, hermana por parte de madre de Thelma Fardin (26).

La joven reveló haber sido violada por el padre de la actriz y pareja de su madre. Carla, además, descree del testimonio de su hermana sobre la acusación de violación a Juan Darthés (54) durante una gira de Patito Feo en 2009 en Nicaragua.

En dialogo con Mario Thibault en Radio del centro 99.9, Lescano, que había hecho un descargo en su perfil de Facebook contando su historia, dijo: "Cuando hablan de una hermana a la que abusaron, soy yo. No hay otra hermana por parte de madre. No tengo relación con mi mamá desde los 12 años porque por la causa de la que ustedes están hablando, que es verídica, a mí me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, que es la hermana de mi mamá. Es una historia verídica, que la están usando en contra de mi mamá, que no la voy a salir a porque no me interesa y mucho menos defenderla a Thelma. Pero es un tema delicado. No quiero que mientan con este tema. Ahora el papá de Thelma puede aprovechar esta situación para limpiar su nombre, no me interesa meterme con él. Quiero estar al margen de esto pero no quiero que mientan".

Carla agregó: "Me refiero al colectivo (de actrices) y a la mentira de decir que 'nos violaron después de 10 años'. Cuando a mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Me revisaron 20 médicos, me inspeccionaron hasta las uñas de los pies, me hicieron cámara Gessell. Y ahora parece que la moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'. Por eso hice la publicación de Facebook y estaba pública porque la idea no era ocultarla. Para mí fue una disyuntiva y estuve muchas noches sin dormir pensando si salgo a decir que esta chica (sic) está mintiendo, y ayudo a Darthés".

Sobre la relación con su hermana admitió que "es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar como veinte veces", contó la mujer.

Para cerrar, Carla sentenció: "Yo no sé si hubo alguna situación real entre Thelma y Juan Darthés. Lo que sí, él me dejó sin argumentos cuando salió a decir que estuvieron en el mismo cuarto. Pero estoy segura es que Darthés no la violó".