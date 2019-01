Romero: "Quiero pedirle disculpas a mi pueblo"

TILCARA (corresponsal) La inauguración del Enero Tilcareño, las protestas de los empleados municipales afiliados al SEOMS y la situación política generada por el pedido de juicio político, fueron tratados por el intendente, Ricardo Romero, en esta entrevista. En primer lugar, nos dijo que “yo primero quiero pedir disculpas a todo mi querido pueblo de Tilcara, por todo lo que hemos ocasionado teniendo en cuenta la temporada anterior”.

Nos dijo que “es un proceso que va a continuar porque se hicieron los requerimientos necesarios. Todos tenemos errores, y de esto también vamos a aprender. Pero queremos decirles que vamos a seguir trabajando por Tilcara, nada se hizo malintencionadamente sino pensando en potenciar un festival tan grande como es el Enero Tilcareño, poniéndolo a nivel nacional, y en el que nuestra gente pueda disfrutar de grandes espectáculos, porque muchos tilcareños nunca hubiesen tenido la oportunidad de disfrutarlos, como se lo hizo en el 2018”.

Sin embargo, reconoce que “no fue buena la experiencia, y ratifico que me hago responsable como jefe comunal y como ciudadano de mi querida tierra, para llevar adelante el proceso judicial que pueda evitar que se afecten las arcas municipales. Nuestros abogados están trabajando, y se ha seguido trabajando más allá de la situación que hemos tenido con el Concejo Deliberante, donde me parece que ha habido una mala actitud”.

Nos dice que “no he tenido el derecho a la defensa, ha habido constantes denuncias y calumnias por un medio de comunicación provincial, y el Concejo ha tomado esa denuncia en vez de avanzar con los poderes que tenemos en la Provincia, como lo es el Judicial, donde pudieron haber pedido la información. La denuncia nosotros la hicimos el 8 de febrero de 2018, porque no es que hemos esperado a último momento”.

Agrega que “allí entregamos los materiales que teníamos, tanto los convenios como los contratos con el productor, que a su vez había contratado a los empresarios. Sobre ello ha habido muchas operaciones políticas buscando desprestigiarme a mi y a mi gestión, cosa que se hizo desde el comienzo de mi gestión. Llamo a la reflexión y a la paz social, porque hoy se extiende a temas gremiales”.

Al respecto, nos dice que “hoy estamos en medio de un plan de lucha del gremio, lo que me parece que también son operaciones políticas más allá de que debamos una ropa. Hemos asumido el desafío político de mejorar la condición de nuestros trabajadores. Cuando asumimos encontramos una planta permanente devastada con respecto a la recategorización, y hemos recategorizado a empleados con categorías 10 y 11, que desde este gobierno municipal le hemos dado la 24”.

Dice que “hemos dado once plantas permanentes a empleados de diez a quince años, porque les correspondía. Seguimos pagando deudas de la gestión anterior, algo grave y en conocimiento del gobierno de la Provincia, con deudas en AFIP, en RENTAS, en EJESA por $ 460.000.-, y es algo que no se reconoce. Hay falta de rendición de cuentas de la gestión anterior, y nosotros tenemos las rendiciones desde el 2015 al 2017, y trimestral del 2018”.

Con respecto a la indumentaria que se le reclama desde el SEOMS, dice que “nos hacemos responsables que les debemos dos entregas. Hoy hemos comprado con recursos propios y veremos cómo resolvemos la otra. Los empleados precarizados, que cobraban $ 1.800, hoy cobran arriba de $ 7.000, se paga salario familiar, título e insalubridad, cosas que hemos ido incorporando en esta gestión”.

Nos dice que “cuando nuestro Secretario de Cultura, por cuestiones ajenas al municipio, no podía seguir en sus funciones, no lo hemos reemplazado. Igual el Jefe de Gabinete y una funcionaria de Medio Ambiente, que ha fallecido. No estamos aumentando los contratos, y somos el municipio cuyos funcionarios menos cobran. Hay cosas que hay que hablar con la verdad, queremos que el empleado municipal esté mejor, pero al no haber una Ley de Coparticipación, dependemos de la Provincia”.

Nos dijo que “hay muchas cosas que también se tienen que aclarar de la gestión anterior y tratarlos con la misma vara con que se nos trata. Las denuncias al respecto fueron públicas, y los concejales están informados por los medios de comunicación del mismo modo que supieron de las denuncias que se nos hicieron. Investigar todo sería lo más justo, y sobre eso se tiene que avanzar. Durante veinte años se han hecho las cosas mal, y eso tiene que saberse”.

Dice, hablando ya de la nueva edición del Enero, que “pese a esta situación, los funcionarios han seguido trabajando con un programa muy amplio. Hoy quiero darle la bienvenida a todos los turistas que nos visitan desde el primer fin de semana de enero, cuando ya hubo mucha concurrencia, hoy con más de un 80 % de ocupación hotelera. Se está trabajando más allá de los días de paro municipales, y vamos a seguir trabajando toda la temporada”.

Concluyó diciendo que “hoy tenemos la cabeza en el Enero Tilcareño, e invitamos a toda la población jujeña y de otras provincias a participar de las actividades, donde hay muchos números locales. Como siempre, reivindicamos a nuestros artistas y a nuestra cultura por medio de ellos. Así seguiremos hasta el 31 de enero, con un programa que sigue recibiendo ofertas de artistas que quieren participar”.