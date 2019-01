Mendoza, Jujuy y Corrientes  se inclinan por desdoblar las elecciones

La presión de María Eugenia Vidal para que la Casa Rosada la habilite a desdoblar las elecciones no es la única resistencia interna que enfrenta Mauricio Macri por estas horas. Los gobernadores radicales de Mendoza, Jujuy y Corrientes también pretenden esquivar el pedido de Nación y convocar a comicios separados.

La tensión en Cambiemos se da en la previa de las reuniones que Macri mantendrá este viernes en el country Cumelén de Villa La Angostura con Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta para pedirles que unifiquen las elecciones. Se descuenta que el jefe de Gobierno porteño aceptará, aunque el problema es qué dirán los radicales.

Según supo LPO, los gobernadores de Mendoza y Jujuy están renuentes a aceptar el pedido y van a la reunión con la idea de plantearle a Macri que adelantarán las elecciones provinciales. "No está definido", dijeron desde el entorno de los radicales.

La versión muy fuerte que circuló este jueves es que Cornejo (que a última hora no había confirmado el viaje a Villa La Angostura por un problema de vuelos) convocaría el último domingo de septiembre. En tanto, Morales podría hacerlo el tercer domingo de junio, aunque el panorama no es tan claro.

Vidal presiona a Macri para que acepte el desdoblamiento en la provincia

El caso de Corrientes es diferente. En la provincia no se elige gobernador e intendentes este año, aunque sí hay elecciones de legisladores provinciales y concejales. Es decir que no tiene tanta importancia para la Rosada y de hecho Gustavo Valdes no fue citado al country en el que Macri descansa desde el 21 de diciembre pasado. No obstante, el correntino también analiza seriamente no unificar los comicios, algo que confirmaría en los próximos días.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LPO admitieron que es muy posible que Morales y Cornejo viajen a Cumelén con la idea de avisarle a Macri que no unificarán los comicios, aunque también dijeron que es muy posible que el presidente lo pida explícitamente con lo cual habrá que ver la respuesta final. También será un factor determinante cuánto presione Macri y se les ofrece algo a cambio de que unifiquen. La posibilidad de ofrecerle la vicepresidencia al radicalismo sigue rondando.

Lo concreto es que a esta altura de los acontecimientos los gobernadores de Cambiemos (a excepción de Rodríguez Larreta) están mayormente inclinados a ir separados de la elección presidencial, lo que revela la desconfianza sobre las posibilidades electorales de Macri y que descreen de las encuestas favorables que les muestra Marcos Peña.

Hasta ahora, el único apoyo interno fuerte que tuvieron Macri y Peña para evitar la dispersión fue de Elisa Carrió, que aseguró que "Cambiemos no desdobla".